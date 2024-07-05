Лейбористы наносят партии Риши Сунака сокрушительное поражение
Лейбористы вырвались в лидеры на выборах в британский парламент
Лидер лейбористов Кир Стармер со сторонниками. Обложка © X / Keir Starmer
Лейбористская партия занимает лидерскую позицию сразу по завершении парламентских выборов в Британии. Согласно неофициальным данным единого экзитпола, фракция во главе с Киром Стармером получит 410 мест в Палате общин, тогда как правящей Консервативной партии премьера Риши Сунака достанется лишь 131 мандат.
Тройку лидеров с результатом 61 место замыкают либеральные демократы, четвёртая позиция — за правопопулистской Reform UK (10 мест), а пятую строчку удерживает Шотландская национальная партия. Другие фракции и независимые кандидаты разделили ещё 25 мандатов.
Если после подсчёта голосов озвученные результаты подтвердятся, уже 5 июля король Карл III поручит Стармеру сформировать новый кабмин. В этом случае лейбористы вновь вернутся к власти спустя 14 лет.
Сунак назначил досрочные выборы в парламент на фоне экономических провалов в конце мая этого года. Этому шагу предшествовал ряд непопулярных решений действующего премьера, таких как перевод оборонки в "режим войны" и обещание помогать Украине до 2030 года.