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4 июля, 22:00

Лейбористы наносят партии Риши Сунака сокрушительное поражение

Лейбористы вырвались в лидеры на выборах в британский парламент

Лидер лейбористов Кир Стармер со сторонниками. Обложка © X / Keir Starmer

Лидер лейбористов Кир Стармер со сторонниками. Обложка © X / Keir Starmer

Лейбористская партия занимает лидерскую позицию сразу по завершении парламентских выборов в Британии. Согласно неофициальным данным единого экзитпола, фракция во главе с Киром Стармером получит 410 мест в Палате общин, тогда как правящей Консервативной партии премьера Риши Сунака достанется лишь 131 мандат.

Тройку лидеров с результатом 61 место замыкают либеральные демократы, четвёртая позиция — за правопопулистской Reform UK (10 мест), а пятую строчку удерживает Шотландская национальная партия. Другие фракции и независимые кандидаты разделили ещё 25 мандатов.

Если после подсчёта голосов озвученные результаты подтвердятся, уже 5 июля король Карл III поручит Стармеру сформировать новый кабмин. В этом случае лейбористы вновь вернутся к власти спустя 14 лет.

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Сунак назначил досрочные выборы в парламент на фоне экономических провалов в конце мая этого года. Этому шагу предшествовал ряд непопулярных решений действующего премьера, таких как перевод оборонки в "режим войны" и обещание помогать Украине до 2030 года.

Илья Пушкарев
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