Сунак из-за краха в экономике решил провести досрочные выборы в Великобритании пораньше

Досрочные выборы в Великобритании назначены на четверг, 4 июля, — гораздо раньше, чем ожидалось. Об этом сообщили сегодня телеканалы ITV и Sky News со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что официальное заявление об этом премьер-министр Риши Сунак сделает в течение ближайших часов. А пока же на Даунинг-стрит вызывают членов британского правительства. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон даже был вынужден прервать визит в Албанию.

Сам британский премьер ранее утверждал, что выборы состоятся не ранее второй половины 2024 года. По данным инсайдеров, Сунака убедили провести выборы пораньше, так как экономическую ситуацию в Великобритании вряд ли удастся улучшить к осени. Последним аргументом, по-видимому, стала публикация The Times о ситуации с инфляцией. Таким образом, Консервативная партия Британии, которая находится у власти, хочет воспользоваться нынешним положением в экономике на выборах, опасаясь ещё большего падения рейтингов к осени. Между тем недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия увеличила своё преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.