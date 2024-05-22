Сунак из-за краха в экономике решил провести досрочные выборы в Великобритании пораньше
Sky News: Премьер Британии Сунак назначил досрочные выборы в парламент на 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © AP / TASS
Досрочные выборы в Великобритании назначены на четверг, 4 июля, — гораздо раньше, чем ожидалось. Об этом сообщили сегодня телеканалы ITV и Sky News со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что официальное заявление об этом премьер-министр Риши Сунак сделает в течение ближайших часов. А пока же на Даунинг-стрит вызывают членов британского правительства. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон даже был вынужден прервать визит в Албанию.
Сам британский премьер ранее утверждал, что выборы состоятся не ранее второй половины 2024 года. По данным инсайдеров, Сунака убедили провести выборы пораньше, так как экономическую ситуацию в Великобритании вряд ли удастся улучшить к осени. Последним аргументом, по-видимому, стала публикация The Times о ситуации с инфляцией. Таким образом, Консервативная партия Британии, которая находится у власти, хочет воспользоваться нынешним положением в экономике на выборах, опасаясь ещё большего падения рейтингов к осени. Между тем недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия увеличила своё преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.
Ранее Риши Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Соединённого Королевства в военный режим и увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. Британский премьер также сообщил о решении потратить дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов ($93,3 миллиарда) на оборону в ближайшие шесть лет. При этом предполагаемый источник финансирования он не назвал.