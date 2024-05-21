"День позора": Сунак извинился перед тысячами британцев, которых из-за халатности заразили ВИЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принёс извинения гражданам за скандал с заражением тысяч человек ВИЧ и гепатитом при переливании крови в 70-х и 80-х годах прошлого века. Выступая в Палате общин после доклада председателя профильной комиссии Брайана Лэнгстаффа, глава правительства назвал 20 мая днём национального позора.

"Это день позора для британского государства... Такого никогда не должно было произойти", — сказал он.

По словам Сунака, власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал" и за прошедшие годы три тысячи человек умерли, так и не дождавшись привлечения виновных к ответственности и установления причин произошедшего. Премьер пообещал, что уже сегодня, 21 мая, будет озвучен размер компенсаций, полагающихся пострадавшим.

Как пишет РБК со ссылкой на британские СМИ, большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свёртываемости крови, из-за чего им вводили препарат фактора свёртывания крови VIII. Он производился в США, где донорами выступали в том числе наркоманы и заключённые. На протяжении десятилетий их кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит, и это при том, что одного заражённого хватает, чтобы испортить всю партию.

Согласно докладу Лэнгстаффа, выпущенного по итогам пятилетнего расследования, в результате такой халатности было инфицировано 30 тысяч человек, из которых три тысячи умерли. Ответственность за произошедшее возлагается на Национальную службу здравоохранения, правительство и других ответственных лиц. В документе подчёркивается, что пациентов сознательно подвергали риску: переливание нередко проводилось без необходимости. Более того, всё это время власти скрывали масштаб катастрофы.