Биолог объяснил, могут ли комары передавать опасную ВИЧ-инфекцию

Комары не могут передавать вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), так как не являются переносчиками болезней. Об этом рассказал биолог Михаил Воробьёв. По его словам, опасность составляют только комариные укусы.

"Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные, и всё. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь", — подчеркнул биолог в беседе с NEWS.ru.

В соцсетях появилась информация о том, что вблизи Орска на территории Ириклинского водохранилища в Оренбургской области произошло нашествие комаров. В результате Роспотребнадзор организовал проверку. Биолог успокоил, что это обычные насекомые, которые не переносят опасных болезней. По словам Воробьёва, комары могли массово прилететь из-за разных факторов: температуры, влажности, а также наличия кормовой базы в виде людей и животных.

"Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует", — пояснил специалист.