В Кремле считают, что дремучая русофобия останется в Британии и после выборов
Песков: Политики Британии настроены русофобски, выборы не изменят их отношения
Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Соединённом Королевстве в июле. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все политические силы королевства настроены русофобски.
"Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом. Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, 4 июля в Великобритании пройдут досрочные выборы. Премьер-министр Риши Сунак официально попросил короля Карла III распустить парламент перед выборами, и тот выдал соответствующую санкцию.
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