В Кремле считают, что дремучая русофобия останется в Британии и после выборов

Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Соединённом Королевстве в июле. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все политические силы королевства настроены русофобски.

"Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом. Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят", — подчеркнул представитель Кремля.