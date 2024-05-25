Новое правительство Британии ждёт крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет, пишут СМИ

У следующего состава Правительства Великобритании возникнут сложнейшие проблемы с наполнением государственного бюджета за 70 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

"Задача, ожидающая победителя [на выборах], серьёзнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам, по крайней мере, с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", — указано в материале.