Новое правительство Британии ждёт крупнейшая финансовая проблема за последние 70 лет, пишут СМИ
Bloomberg: Британию ждёт сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета
У следующего состава Правительства Великобритании возникнут сложнейшие проблемы с наполнением государственного бюджета за 70 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные британского Института фискальных исследований (IFS).
"Задача, ожидающая победителя [на выборах], серьёзнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам, по крайней мере, с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", — указано в материале.
Авторы статьи отметили, что британское правительство для наполнения бюджета будет вынуждено решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги или поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму. Ещё один выход — взять новые займы, однако в этом случае в правительстве не выполнят задачу со стабилизацией уровня государственного долга.
Напомним, 22 мая стали известны сроки проведения досрочных выборов в Великобритании. Их назначили на 4 июля, хотя предполагалось, что для этой процедуры будет выбрана более поздняя дата. В Кремле отметили, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и не приемлет такого в отношении себя.
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