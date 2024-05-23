Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:41

Песков озвучил позицию Кремля о досрочных парламентских выборах в Британии

Песков: Россия не лезет в дела других стран и не потерпит вмешательства в свои

Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела других государств и не приемлет такого в отношении себя. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение досрочных парламентских выборов в Соединённом Королевстве.

"Это внутреннее дело Великобритании. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", озвучил представитель Кремля позицию по британским выборам.

Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд туристам из РФ
Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд туристам из РФ

Напомним, вчера стали известны сроки проведения досрочных выборов в Великобритании. Их назначили на 4 июля, хотя предполагалось, что для этой процедуры будет выбрана более поздняя дата. В связи с этим на Даунинг-стрит вызвали членов британского кабмина, а министр иностранных дел Соединённого королевства прервал деловую поездку в Албанию.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров