Песков озвучил позицию Кремля о досрочных парламентских выборах в Британии
Песков: Россия не лезет в дела других стран и не потерпит вмешательства в свои
Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела других государств и не приемлет такого в отношении себя. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение досрочных парламентских выборов в Соединённом Королевстве.
"Это внутреннее дело Великобритании. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", — озвучил представитель Кремля позицию по британским выборам.
Напомним, вчера стали известны сроки проведения досрочных выборов в Великобритании. Их назначили на 4 июля, хотя предполагалось, что для этой процедуры будет выбрана более поздняя дата. В связи с этим на Даунинг-стрит вызвали членов британского кабмина, а министр иностранных дел Соединённого королевства прервал деловую поездку в Албанию.
ТАСС / Александр Рюмин