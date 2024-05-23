Песков озвучил позицию Кремля о досрочных парламентских выборах в Британии

Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела других государств и не приемлет такого в отношении себя. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение досрочных парламентских выборов в Соединённом Королевстве.

"Это внутреннее дело Великобритании. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", — озвучил представитель Кремля позицию по британским выборам.