Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд туристам из РФ
Решение властей Норвегии запретить въезд в страну российским туристам является дискриминационным, РФ примет ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, решение дискриминационное, — подчеркнул представитель Кремля. — Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством".
Напомним, Правительство Норвегии приняло решение ужесточить ограничения на въезд для россиян. Запрет вступит в силу 29 мая и затронет тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение могут сделать для граждан, которые едут в гости к близким родственникам, а также на работу или учёбу.