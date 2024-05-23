Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд туристам из РФ

Решение властей Норвегии запретить въезд в страну российским туристам является дискриминационным, РФ примет ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, решение дискриминационное, — подчеркнул представитель Кремля. — Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством".