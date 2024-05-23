Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:07

Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд туристам из РФ

Решение властей Норвегии запретить въезд в страну российским туристам является дискриминационным, РФ примет ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, решение дискриминационное, — подчеркнул представитель Кремля. — Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством".

Россиянам объяснили, как самостоятельно получить шенген в 2024 году
Россиянам объяснили, как самостоятельно получить шенген в 2024 году

Напомним, Правительство Норвегии приняло решение ужесточить ограничения на въезд для россиян. Запрет вступит в силу 29 мая и затронет тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение могут сделать для граждан, которые едут в гости к близким родственникам, а также на работу или учёбу.

Обложка ©

Freepik.com/wirestock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • норвегия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров