Норвегия закрывает въезд для туристов из России с 29 мая

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях непервостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", — сказано в документе.

Запрет вступит в силу 29 мая и затронет тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учёбу. В кабмине подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией в погранпункте Стурскуг и по всей границе. Там обещали при необходимости принять исчерпывающие меры.