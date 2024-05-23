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Регион
23 мая, 06:14

Норвегия закрывает въезд для туристов из России с 29 мая

Правительство Норвегии приняло решение ужесточить ограничения на въезд для россиян. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте кабмина.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях непервостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", — сказано в документе.

Запрет вступит в силу 29 мая и затронет тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение могут сделать для тех, кто едет в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учёбу. В кабмине подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией в погранпункте Стурскуг и по всей границе. Там обещали при необходимости принять исчерпывающие меры.

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Тем временем Румыния начала оформлять шенгенские визы для граждан России. Подать заявление на получение "шенгена" можно в любом румынском консульстве в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Полученная виза даёт россиянам право посетить Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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Shutterstock / May_Lana

Андрей Бражников
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