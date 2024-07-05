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5 июля, 04:04

Сунак прошёл в парламент и поздравил лидера Лейбористской партии с победой

Риши Сунак. Обложка © X / Rishi Sunak

Риши Сунак. Обложка © X / Rishi Sunak

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент.

"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах. Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с этой победой", — сказал Сунак, взяв на себя ответственность за поражение.

Несмотря на результаты Консервативной партии, Сунак смог переизбраться в Палату общин от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Стармер теперь, вероятнее всего, будет избран новым премьером Соединённого Королевства.

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Итоги прошедших 4 июля выборов всё ещё подводятся. Согласно опубликованным сразу после закрытия участков данным экзитполов, Лейбористская партия получит 410 мест в Палате общин, тогда как правящей Консервативной партии достанется лишь 131 мандат.

Артур Лапсаков
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