Сунак прошёл в парламент и поздравил лидера Лейбористской партии с победой
Риши Сунак. Обложка © X / Rishi Sunak
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент.
"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах. Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с этой победой", — сказал Сунак, взяв на себя ответственность за поражение.
Несмотря на результаты Консервативной партии, Сунак смог переизбраться в Палату общин от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Стармер теперь, вероятнее всего, будет избран новым премьером Соединённого Королевства.
Итоги прошедших 4 июля выборов всё ещё подводятся. Согласно опубликованным сразу после закрытия участков данным экзитполов, Лейбористская партия получит 410 мест в Палате общин, тогда как правящей Консервативной партии достанется лишь 131 мандат.