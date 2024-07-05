Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании 5 июля, 11:25 Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Обложка © ТАСС/AP/Kin Cheung

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер после победы на выборах официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Далее 61-летний Стармер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации. Кстати, он стал уже третьим премьером за годы царствования Карла III.

Напомним, что в Великобритании прошли парламентские выбора, на которых впервые за 14 лет победу одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Лейбористы получат 409 мест в парламенте. Экс-глава британского правительства Риши Сунак объявил об отставке, он также покинет пост пост лидера Консервативной партии. Сунак уже обратился к британцам и попросил прощения.

Авторы Александра Вишнякова