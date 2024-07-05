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5 июля, 10:22

"Простите": Сунак обратился к британцам после поражения на выборах

Сунак заявил, что покинет посты премьера и главы Консервативной партии Британии

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ComposedPix

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ComposedPix

Глава британского правительства Риши Сунак объявил, что покинет пост премьер-министра королевства. Кроме того, он оставит пост главы Консервативной партии государства сразу же, как его преемник будет назначен. Его заявление на фоне резиденции на Даунинг-стрит прозвучало в эфире телеканала Sky News.

"Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: "Простите". Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединённого Королевства должно быть другое правительство", — сказал он в публичном обращении к подданным Великобритании.

Политик также отметил, что находившейся у власти на протяжении 14 лет Консервативной партии нужно будет перестроиться, чтобы эффективно выполнять новую роль оппозиции к новому правительству. В течение часа у него состоится аудиенция с королём Карлом III, во время которой Сунак сложит с себя полномочия премьер-министра.

Главный мышелов Сунака посмеялся над его призывом
Главный мышелов Сунака посмеялся над его призывом

Напомним, что победу на выборах в британский парламент одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Уже поздравивший его с победой Сунак смог переизбраться в Палату общин от округа Ричмонд. Оппозиция набрала 326 мест в парламенте из 650, чем обеспечила себе право сформировать новый кабинет министров и избрать нового главу правительства.

Юрий Лысенко
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