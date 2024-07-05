"Простите": Сунак обратился к британцам после поражения на выборах

Глава британского правительства Риши Сунак объявил, что покинет пост премьер-министра королевства. Кроме того, он оставит пост главы Консервативной партии государства сразу же, как его преемник будет назначен. Его заявление на фоне резиденции на Даунинг-стрит прозвучало в эфире телеканала Sky News.

"Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: "Простите". Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединённого Королевства должно быть другое правительство", — сказал он в публичном обращении к подданным Великобритании.