"Простите": Сунак обратился к британцам после поражения на выборах
Сунак заявил, что покинет посты премьера и главы Консервативной партии Британии
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ComposedPix
Глава британского правительства Риши Сунак объявил, что покинет пост премьер-министра королевства. Кроме того, он оставит пост главы Консервативной партии государства сразу же, как его преемник будет назначен. Его заявление на фоне резиденции на Даунинг-стрит прозвучало в эфире телеканала Sky News.
"Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: "Простите". Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединённого Королевства должно быть другое правительство", — сказал он в публичном обращении к подданным Великобритании.
Политик также отметил, что находившейся у власти на протяжении 14 лет Консервативной партии нужно будет перестроиться, чтобы эффективно выполнять новую роль оппозиции к новому правительству. В течение часа у него состоится аудиенция с королём Карлом III, во время которой Сунак сложит с себя полномочия премьер-министра.
Напомним, что победу на выборах в британский парламент одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Уже поздравивший его с победой Сунак смог переизбраться в Палату общин от округа Ричмонд. Оппозиция набрала 326 мест в парламенте из 650, чем обеспечила себе право сформировать новый кабинет министров и избрать нового главу правительства.