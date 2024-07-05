Главный мышелов с Даунинг-стрит на прощание оставил "подарок" в ботинке Сунака
Кот Ларри с Даунинг-стрит нагадил в ботинок уходящего с поста премьера Сунака
Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia
Проживающий на Даунинг-стрит кот Ларри на прощание уходящему с поста главы британского правительства Риши Сунаку оставил в ботинке "сюрприз". Об этом сообщили на странице хвостатого в социальной сети X.
"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — говорится в посте.
Ранее Life.ru писал, что Сунак объявил об оставлении поста премьер-министра королевства. Кроме того, он покинет должность главы Консервативной партии страны сразу же, как его преемник будет назначен. Напомним, что победу на выборах в британский парламент одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. При этом поздравивший его с победой Сунак смог переизбраться в палату общин от округа Ричмонд.