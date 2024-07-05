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5 июля, 10:55

Главный мышелов с Даунинг-стрит на прощание оставил "подарок" в ботинке Сунака

Кот Ларри с Даунинг-стрит нагадил в ботинок уходящего с поста премьера Сунака

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Проживающий на Даунинг-стрит кот Ларри на прощание уходящему с поста главы британского правительства Риши Сунаку оставил в ботинке "сюрприз". Об этом сообщили на странице хвостатого в социальной сети X.

"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — говорится в посте.

Главный мышелов Сунака посмеялся над его призывом
Главный мышелов Сунака посмеялся над его призывом

Ранее Life.ru писал, что Сунак объявил об оставлении поста премьер-министра королевства. Кроме того, он покинет должность главы Консервативной партии страны сразу же, как его преемник будет назначен. Напомним, что победу на выборах в британский парламент одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. При этом поздравивший его с победой Сунак смог переизбраться в палату общин от округа Ричмонд.

Александра Мышляева
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