Красотки на службе у КГБ: почему шпионками были модели и как они ловили врагов СССР Советские спецслужбы всегда славились большим штатом агентов. Казалось, что каждый второй гражданин работает на КГБ. Но вербовали они далеко не всех. Самыми ценными сотрудниками были девушки модельной внешности, именно им поручались важнейшие государственные задачи. 5 июля, 14:00 Каких девушек в КГБ называли "ласточками" и как шпионки ловили врагов СССР? Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Кадр из сериала "Шифр", режиссёры Вера Сторожева, Ольга Гнедич, сценаристы Ольга Гнедич, Ольга Жукова, Дмитрий Абезяев / Kinopoisk

Их называли "ласточки", однако на деле они были настоящими тигрицами. Да, в КГБ работали не только мужчины, ведь с некоторыми задачами они не могли справиться. Очень часто на службу привлекались девушки, причём очень красивые. Внешность играла важную роль и помогала в работе. Нередко в агенты вербовали настоящих моделей, которым предстояло выполнять опасные и сложные задания. Вскоре "ласточки" стали мощным секретным оружием советских спецслужб. Life.ru раскрыл секрет, почему на службе у КГБ были красотки и в чём заключалась их работа.

По каким критериям в КГБ выбирали девушек

Агент КГБ должен был обладать модельными параметрами. Фото © Kinopoisk.ru

Критериев отбора для службы в КГБ было множество, особенно для девушек. Во-первых, у них должна быть идеальная репутация перед Советским Союзом. Во-вторых, девушек выбирали эрудированных и тех, кто знает иностранные языки, ведь главные враги находились за границей СССР. Также всегда смотрели на внешность: правильные черты лица, хорошая фигура, рост, улыбка и, конечно, красивые глаза, в которые влюблялся каждый мужчина, — все эти параметры у агента КГБ должны были быть идеальными. Немаловажным качеством для шпионок являлся "стальной характер": испытания, предстоящие агентессам, могла выдержать не любая женщина.

Программа обучения шпионок

Чему учили в советской шпионской школе — обольщать мужчин. Фото © Kinopoisk.ru

Прежде чем стать настоящими агентами, девушки проходили не только тщательный отбор, но и долгое обучение. КГБ даже открыло под Казанью специальную школу, в которой готовили будущих шпионов, причём обучали там не только девушек, но и особенных юношей. Главное оружие, которым учили пользоваться прекрасных дам, — их тело. Это связано с тем, что основной задачей "ласточек" были обольщение и покорение мужчин – врагов СССР. Конечно, не обходилось без интима. Шпионкам КГБ предстояло стать не только профессиональными агентами, но и пламенными любовницами. Удивительно, но важнейшие государственные дела часто решались в постели, а компроматы, которые были сняты в самые пикантные моменты, сражали врагов наповал.

Помимо обольщения агентесс учили языкам. Произношение и знания должны были быть на высшем уровне, ведь часто девушкам приходилось играть чистокровных немок, англичанок, француженок и других гражданок недружественных стран Советского Союза. Обращение с оружием, основы рукопашного боя, работа со специальной техникой и даже правила этикета — всё это входило в обязательную программу обучения будущих агентов разведки.

Самые известные "ласточки"

Лариса Кронберг обольстила посла Франции и спасла СССР. Фото © Wikipedia

Наверное, одной из самых громких операций, в которой задействовали "ласточку", была операция "Галант". Главной целью советской шпионки Ларисы Кронберг стал французский посол Морис Дежан, приехавший в Москву. Завоевать внимание иностранца роскошной даме не составило труда, их роман длился несколько месяцев. Когда дело дошло до интима, в квартиру ворвался "муж" Кронберг и напал на Дежана. Голый и побитый посол был растерян. Чтобы замять вопрос, он был готов на всё. Конечно, его попросили об определённых услугах для СССР. Говорят, что именно Дежан предложил вывести Францию из НАТО.

Агентесса Эдита, чьё точное имя неизвестно, помогла КГБ выгнать из страны японского шпиона, который играл роль журналиста из Токио. Он находился в стране легально, поэтому весомых оснований для его депортации не было. Тогда спецслужбы придумали незамысловатую схему. "Ласточке" не пришлось никого соблазнять, но раздеться всё-таки потребовалось. В нужный момент Эдита на ходу заскочила в автомобиль японского шпиона и сняла с себя платье, "журналист" явно такого не ожидал и чуть не сбил прохожих. Пока он пытался вырулить, девушка разорвала ширинку на его штанах. В скором времени к месту операции приехала полиция, после чего дело вышло в свет и произошёл скандал. Японца, конечно же, выслали из Москвы.

Фильмы про советских шпионок

Фильм "Поединки: Женщина под грифом "секретно" рассказывает о судьбе известной советской шпионки. Фото © Kino-teatr.ru

Режиссёры очень любят снимать фильмы про сильных и властных женщин, особенно если они — шпионки КГБ. Заглянуть в этот таинственный мир и посмотреть секреты работы советских "ласточек" бывает очень увлекательно, так что Life.ru подготовил прекрасную подборку фильмов и сериалов про женщин – разведчиц и шпионок: 1. Документальный фильм "Поединки: Женщина под грифом "Секретно". 2. Сериал "Шифр". 3. Сериал "Красная королева". 4. Фильм "Семнадцать мгновений весны". 5. Документальный фильм "Ласточки" КГБ". 6. Фильм "Майор Вихрь".

Быть шпионкой, наверное, увлекательно, однако очень опасно и тяжело. Лишения на службе и постоянное чувство страха. Этим женщинам пришлось нелегко — и их судьбам точно нельзя позавидовать, ведь просто "выйти" из КГБ было почти невозможно. Ранее Life.ru рассказал о том, что можно сказать о женщине по длине юбки.

Авторы Дана Третьякова