В фильмах СССР "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" нашли очередные киноляпы Ошибка или особая подсказка от режиссёров? В Сети разгорелись споры по поводу новых ляпов в знаменитых советских фильмах. 3 июля, 14:00 Какие новые ошибки нашли в знаменитых советских фильмах? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / beast01, © "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Нередко современные киноделы подсказывают что-то через своих героев: сюжетный поворот, гибель персонажа или намёк на продолжение. Но могли ли так делать советские режиссёры? Недавно были найдены новые киноляпы в знаменитых фильмах СССР. И теперь все гадают: это нарочно или случайно?

Найден киноляп в фильме СССР "Любовь и голуби"

Фото © "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Фильм "Любовь и голуби" появился на больших экранах в 1984 году. История повествует о семейной драме, тяжёлых решениях, страсти и курортном романе с последствиями. Один из киноляпов как раз был замечен внимательными зрителями в сцене Василия Кузякина и его любовницы Раисы Захаровны. Если хотите найти ошибку режиссёра или, быть может, намёк на романтическую связь этих двух героев, обратите внимание на Василия, когда он заходит в спортзал. На нём уже надет синий галстук. Но по сюжету картины этот аксессуар они с Раисой купят уже после той встречи.

Фото © "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Ещё один киноляп в фильме СССР "Любовь и голуби" — цвет куртки Кузякина во время отъезда. Сначала она была светлой, а в следующих кадрах магическим образом уже почему-то тёмная.

"Москва слезам не верит" — замечена очередная ошибка режиссёра

Фото © "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Меньшов / Kinopoisk

Классику советского кинематографа "Москва слезам не верит", где главные роли исполнили Вера Алентова, Алексей Баталов и Ирина Муравьёва, тоже нельзя назвать идеальной. Пусть большинство зрителей закрывают глаза или попросту не замечают ошибок, самые внимательные недавно рассказали про новые найденные киноляпы.

Почему мы нарочно подчеркнули, что далеко не все заметят эти несостыковки? Потому что про определённые детали надо знать, чтобы найти ошибку. Например, новый найденный киноляп в фильме СССР "Москва слезам не верит" обнаружен в самом начале. Герои просто слушают трек "Джамайка" в исполнении Робертино Лоретти. Что такого, скажете вы? А то, что песня "завирусилась" у граждан СССР гораздо позже, чем в 1958 году. Именно это время показано в фильме.

Момент, где у памятника цитируют стихи. Фото © "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Меньшов / Kinopoisk

То же самое произошло и со стихами Андрея Вознесенского. Если помните, была такая сцена, где цитировали произведения этого автора. И опять же: на дворе советского фильма "Москва слезам не верит" 1958 год, а стихи Вознесенского опубликовали только в 1959 году.

Так что это было: ошибки советских режиссёров или всё-таки подсказки зрителям? Остаётся только гадать. Ранее Life.ru рассказывал, что киноляпы нашли и в другом знаменитом сериале СССР "Д'Артаньян и три мушкетёра".

Авторы Елизавета Терешкова