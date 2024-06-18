Этот киноляп в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" не замечали 45 лет — внимание на Арамиса И великие режиссёры прошлого не застрахованы от ошибок, всё-таки уследить за всем, что происходит на съёмочной площадке, тяжело даже профессионалам. И потом остаётся лишь вопрос времени — а когда ляп заметят зрители. Вот у мушкетёров, например, прошло целых 45 лет. 18 июня, 14:00 Какую ошибку режиссёра нашли спустя 45 лет в телесериале "Д'артаньян и три мушкетёра"? Обложка © Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

Советский телемюзикл "Д'Артаньян и три мушкетёра", снятый режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем по сценарию Марка Розовского, можно назвать культовым и самым любимым у зрителей СССР. Помимо юного и начинающего Михаила Боярского в сериале исполняют роли и уже достаточно знаменитые на тот момент актёры: Вениамин Смехов, Алиса Фрейндлих, Игорь Старыгин, Олег Табаков, Валентин Смирнитский, Ирина Алфёрова, Маргарита Терехова.

Но даже такой профессиональный состав артистов, опытный режиссёр и огромное количество помощников на съёмочной площадке не уберегли "мушкетёров" от ошибок. И пусть их не так много, но они есть. Какие-то сразу бросались в глаза. Например, цвет коня гасконца в третьей серии под названием "Приключения продолжаются". Там есть момент, когда юный Д'Артаньян запрыгивает на коня и скачет прочь. Однако цвет лошади магическим образом меняется со светло-рыжего на каштановый.

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

А недавно самые внимательные зрители рассмотрели ещё один киноляп в многосерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра". Прямо в первой серии — с 54-й по 55 минуту. Обратить внимание стоит на Арамиса, которого исполняет 33-летний Игорь Старыгин.

После расправы над гвардейцами кардинала три мушкетёра и уже присоединившийся к ним юный гасконец заводят песню. Точнее, исполняет её тот самый ловелас Арамис. Так в чём же дело?

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

А дело в шляпе. В самом буквальном смысле. Потому как на первых кадрах мушкетёр показан без головного убора, а секунды спустя — подходит к товарищам уже в шляпе с пышным пером. И как прикажете это объяснять? Киноляп, не иначе.

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

Мы понимаем, что в этом эпизоде хочется любоваться на Игоря Старыгина, а не смотреть, есть ли у него шляпа или нет. Но всё же. И, кстати, это не единственная советская картина, в которой спустя внушительное время зрители находили ошибки. Life.ru уже рассказывал про киноляпы в картинах: "Служебный роман", "Брат" Балабанова, "Спортлото-82" Гайдая и даже в его "Приключениях Шурика". А теперь список пополнился и мушкетёрами.

Авторы Елизавета Терешкова