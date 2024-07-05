Марк Твен — имя, которое знает каждый. Этот выдающийся писатель и сатирик не только подарил миру множество незабываемых произведений, но и оставил нам богатое наследие в виде своих остроумных и глубоких высказываний. Мы собрали семь самых мудрых высказываний автора, которые помогут вам лучше понять себя и окружающих, а также научиться достигать успеха и находить счастье в каждом дне. Читайте, вдохновляйтесь и применяйте мудрость великого писателя в своей жизни!

О важности веры в себя

7 мудрых высказываний Марка Твена о счастье и успехе. Фото © Freepik, © wikipedia / Bolles Charles E

Марк Твен знал, насколько важно окружать себя правильными людьми. Он предупреждает о тех, кто снижает нашу самооценку и уверенность в себе. Эти люди, как правило, мелкие и завистливые. Настоящие же великие личности, наоборот, всегда будут поддерживать и вдохновлять вас на великие дела.

О тяжести богатства

"Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого". Это остроумное замечание Твена подчёркивает, что мы часто завидуем чужому богатству, не понимая, что оно приносит свои трудности и ответственность. Богатство — это не только деньги, но и умение ими правильно распоряжаться.

О важности молчания

Марк Твен: как его цитаты могут изменить вашу жизнь. Фото © Freepik, © VK / КнигоLanD | Книги

Эта цитата Твена — напоминание, что иногда лучше промолчать, чем сказать что-то неуместное. Умение держать язык за зубами — это важное качество, которое помогает избежать ненужных проблем и недоразумений.

О признании ошибок

"Всегда честно признавай свои ошибки, это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые". С юмором Твен подчёркивает важность честности в признании своих ошибок. Это не только помогает улучшить отношения с начальством, но и создаёт впечатление ответственного человека. Однако, как и в любом деле, важно не злоупотреблять этим правилом.

О праве на глупость

Откройте для себя мудрость Марка Твена. Фото © Freepik, © Indasil.club.ru

Твен напоминает, что все мы имеем право на ошибки и глупые поступки. Это неотъемлемая часть личностного роста и развития. Признание своей неидеальности и умение смеяться над промахами делают нас более человечными и мудрыми.

О хорошем воспитании

"Хорошее воспитание — это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своём собеседнике". Марк Твен с присущей ему иронией объясняет, что хорошее воспитание — это искусство. Искусство скрывать свои настоящие мысли и чувства, особенно если они не самые приятные. Умение вести себя достойно и уважительно с окружающими — это показатель высокого уровня культуры и воспитания.

О правде

Цитаты Марка Твена, которые вдохновят вас на успех. Фото © Freepik, © wikipedia / A.F. Bradley,

Эта цитата Твена напоминает, что абсолютная честность может быть тяжёлой ношей для окружающих. Мы все иногда говорим неправду, чтобы не причинить боль или избежать конфликтов. Это часть человеческой природы, и Твен с юмором показывает, что в этом нет ничего страшного.