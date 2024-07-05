"Одержим дьяволом": Экстрасенс раскрыла, почему британские премьеры расстаются с должностью после объятий Зеленского Экстрасенс Блэкмун: Политики покидают должности после объятий Зеленского 5 июля, 13:09 Владимир Зеленский и Риши Сунак. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Многие из тех политиков, кто обнимался с Владимиром Зеленским, быстро теряли должность или как минимум политический вес. В особенности такая незавидная судьба складывается у британских премьер-министров: вслед за Борисом Джонсоном сегодня пост покинул Риши Сунак. Как в беседе с Life.ru рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун, всё дело в том, что бывший комик одержим дьяволом и уже не управляет собой: в нём есть какой-то "подселенец".

"Этот человек одержим дьяволом, и дьявол руководит его поступками. Вот эти вот объятия, они могут иметь плачевный какой-то результат. И мы видим, всё прекрасно замечаем, как Зеленский раньше был адекватным вполне человеком, а затем произошло с ним нечто странное", — сказала эзотерик.

По её мнению, в Зеленском есть некий подселенец, который несёт очень сильный деструктив и самому Зеленскому, и всем его действиям, и направленности его действий. Конечно же, добавила экстрасенс, объятие с таким персонажем может принести увольнение, болезни и другие негативные последствия, даже смерть.

Мне кажется, даже близкие и родные это поняли, это ощущают. Недаром многие разъехались куда-то в страны Европы. Насколько сейчас всем известно, сам Зеленский находится один в какой-то точке Украины, а все его близкие находятся не рядом с ним, иначе это всё было бы слишком очень заметно и очевидно Экстрасенс Аделина Блэкмун

Кроме того, она добавила, что все события происходят неспроста и можно рассматривать эту историю ещё с другой стороны: люди, которые к нему тянулись, могли быть причастны к каким-то указам, законам и решениям, нанёсшим ущерб.

Кстати, ранее экстрасенсы дали неутешительный прогноз по ситуации на Украине: проблемы Киева из-за СВО будут только усиливаться. Эксперты пророчат осложнения с электроснабжением в Незалежной. Кроме того, они назвали обещанные попытки ВСУ прорвать сухопутный коридор в Крым осенью заранее провальными.