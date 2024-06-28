Судьба Харькова и Киева предрешена: Экстрасенс предсказала дальнейший ход СВО

Проблемы на Украине из-за СВО будут только усиливаться. Об этом заявила экстрасенс Аделина Панина. Эксперт пророчит осложнения с электроснабжением в Незалежной. Также Панина назвала обещанные попытки ВСУ прорвать сухопутный коридор в Крым осенью — заранее провальными.

"В ближайшее время ситуация на поле боя кардинально не изменится: наши военные продолжат активно противостоять врагу. Инициатива на фронте по-прежнему будет за нами. Украинские боевики попытаются оказать некоторое сопротивление. Но все уже прекрасно понимают: никакого результата это не принесёт", — предсказывает экстрасенс в беседе с сайтом MK.Ru.

Жёсткая мобилизация на Украине тоже, по мнению Паниной, будет только усиливаться, а народное недовольство будет стремительно расти. При этом, как отмечает спикер, итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными.