Судьба Харькова и Киева предрешена: Экстрасенс предсказала дальнейший ход СВО
Экстрасенс Панина предрекла России укрепление мировых позиций
Проблемы на Украине из-за СВО будут только усиливаться. Об этом заявила экстрасенс Аделина Панина. Эксперт пророчит осложнения с электроснабжением в Незалежной. Также Панина назвала обещанные попытки ВСУ прорвать сухопутный коридор в Крым осенью — заранее провальными.
"В ближайшее время ситуация на поле боя кардинально не изменится: наши военные продолжат активно противостоять врагу. Инициатива на фронте по-прежнему будет за нами. Украинские боевики попытаются оказать некоторое сопротивление. Но все уже прекрасно понимают: никакого результата это не принесёт", — предсказывает экстрасенс в беседе с сайтом MK.Ru.
Жёсткая мобилизация на Украине тоже, по мнению Паниной, будет только усиливаться, а народное недовольство будет стремительно расти. При этом, как отмечает спикер, итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными.
Судьба Харькова и Киева предрешена, считает Панина. Первый перейдёт под контроль России, а второй — останется центром Украины. Окончание активных боевых действий экстрасенс пророчит на следующий год. По итогам СВО Россия укрепит свои позиции в мире, уверена эксперт.
Ранее известная целительница и провидица из Белоруссии Федора Конюхова высказалась о возможном исходе украинского конфликта. По её прогнозам, Киев обречён на поражение. Украина же отойдёт России из-за начавшегося кризиса. А французский историк, который ранее предсказал распад СССР, заявил, что поражение Соединённых Штатов Америки и Украины в конфликте приведёт к сближению России и Германии. Запад, по его мнению, не сможет сдерживать притяжение между РФ и Германией.
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