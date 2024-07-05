Гармоничная походка и объём что надо: В Татарстане выбрали самую красивую тёлочку

В Татарстане прошёл региональный конкурс выводка крупного рогатого скота "Краса АгроВолги" в рамках выставки "АгроВолга". Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

"3 и 4 июля в манеже КРС проходил III Республиканский конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности "КРАСА АГРОВОЛГИ". Победители: гранд-чемпионка — СХПК "Урал", Кукморский район; чемпионка — АО "КВ Агро", Зеленодольский район; вице-чемпионка — СХПК "Тан", Атнинский район", — говорится в публикации пресс-службы выставки.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

В республиканском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в конкурсе участвовали коровы из 38 племенных хозяйств. В этом году состязались нетели (фертильная, но ни разу не рожавшая корова. — Прим. Life.ru) молочного направления, что стало особенностью мероприятия. Соревнования проходили в номинациях "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объёмное животное" и др.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Обложка © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

Также были определены три победителя среди тех, кто выводил животных. Оценивались навыки по ведению коровы в заданном направлении, темпе и траектории, следуя инструкциям судей. Призовые места завоевали Гульчачак Салахиева с фермы ООО "Мегаферма Лебяжье" в Алексеевском районе; Зухра Галимзянова из АО "Красный Восток Агро" в Зеленодольском районе и Рамазан Хасанов из ООО СП "Смаиль" в Балтасинском районе.