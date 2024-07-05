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5 июля, 13:50

Гармоничная походка и объём что надо: В Татарстане выбрали самую красивую тёлочку

В Татарстане провели конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги"

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Обложка © VK / "АГРОВОЛГА 3-5 июля"

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Обложка © VK / "АГРОВОЛГА 3-5 июля"

В Татарстане прошёл региональный конкурс выводка крупного рогатого скота "Краса АгроВолги" в рамках выставки "АгроВолга". Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

"3 и 4 июля в манеже КРС проходил III Республиканский конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности "КРАСА АГРОВОЛГИ". Победители: гранд-чемпионка — СХПК "Урал", Кукморский район; чемпионка — АО "КВ Агро", Зеленодольский район; вице-чемпионка — СХПК "Тан", Атнинский район", говорится в публикации пресс-службы выставки.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Фото © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

В республиканском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в конкурсе участвовали коровы из 38 племенных хозяйств. В этом году состязались нетели (фертильная, но ни разу не рожавшая корова. — Прим. Life.ru) молочного направления, что стало особенностью мероприятия. Соревнования проходили в номинациях "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объёмное животное" и др.

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Обложка © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

В Татарстане прошёл конкурс на самую красивую корову "Краса АгроВолги". Обложка © VK / "АГРОВОЛГА 3–5 июля"

Также были определены три победителя среди тех, кто выводил животных. Оценивались навыки по ведению коровы в заданном направлении, темпе и траектории, следуя инструкциям судей. Призовые места завоевали Гульчачак Салахиева с фермы ООО "Мегаферма Лебяжье" в Алексеевском районе; Зухра Галимзянова из АО "Красный Восток Агро" в Зеленодольском районе и Рамазан Хасанов из ООО СП "Смаиль" в Балтасинском районе.

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Недавно Life.ru рассказывал о том, что в Калифорнии завершился ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире". Мероприятие привлекло десятки тысяч зрителей, а мы собрали для вас фотографии десятка счастливых финалистов, завоевавших для своих хозяев чек на 1600 долларов и поездку в Нью-Йорк.

Юрий Лысенко
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