На конкурсе "Мисс Москва" случайно короновали не ту красавицу, за лжемисс пришлось побегать

Минувшим вечером в столице произошёл забавный конфуз на ежегодном конкурсе "Мисс Москва", когда корону по ошибке вручили не той финалистке. Девушка была награждённой всего пару минут, а потом ведущие попросили её передать корону и ленту другой участнице, сделав это с "достоинством и чувством уважения". Девушка согласилась, но потом выяснилось, что расстаться с завоёванными регалиями должна была не она. Забавный эпизод попал в официальную трансляцию мероприятия.

Конфуз с награждением на конкурсе "Мисс Москва 2024". Видео © VK / "КРАСА РОССИИ | МИСС МОСКВА"

Дело было так: в процессе награждения ведущие запутались в номинациях со схожими названиями, в которых выиграли девушки с одинаковыми именами — обеих звали Снежана. Им пришлось в меру возможностей спасать ситуацию и даже позвать на сцену директора конкурса, пока зрители требовали не лишать красавицу вручённого ей звания.

Но и на этом сложности не закончились — организаторы допустили очередную ошибку. Не та корона со званием "Краса Москвы Гран-при" досталась брюнетке Снежане Недильской из-за путаницы в именах — награду должны были вручить светловолосой Снежане Вилковой. Вот только когда организаторы попросили отдать корону, на сцену и вовсе вышла третья финалистка и зачем-то отдала блондинке свой венец с наградной ленточкой, и никто её не остановил. Впрочем, не факт, что будь ведущие более внимательны, у них получилось бы спасти ситуацию — Недильской в этот момент уже и след простыл, и корону она забрала с собой. Организаторов сложно винить в невнимательности, как объяснила директор конкурса — Снежан среди финалисток было три.