В купальниках и на каблуках: В Ростове разгорелся скандал из-за детского конкурса красоты
SHOT: В Ростове устроили конкурс красоты для школьниц с откровенным дефиле
В Ростове-на-Дону разгорелся скандал из-за конкурса "Детская супермодель России". Как сообщает SHOT, местные жители возмущены чересчур откровенным дефиле школьниц в купальниках.
Модельное шоу прошло в минувшую субботу, 29 июня, в парке Первого мая. В нём принимали участие девочки от четырёх до 15 лет, утверждают организаторы. В одном из конкурсов девочкам-подросткам пришлось выйти на публику в купальниках на высоких каблуках. Это стало поводом для возмущения зрителей и пользователей соцсетей.
В беседе с телеграм-каналом организаторы конкурса — компания "Имидж-элит" — оправдались, что всё соблюдено в рамках мероприятия. Более того, с родителями девочек заранее были подписаны соглашения, а сам конкурс проводится уже 27 лет — и прежде никаких претензий не было. Тем не менее ростовская прокуратура намерена провести проверку.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках задержали мужчину, который приглашал к себе в гости девочек, чтобы "поесть суши и поиграть с кошкой". Педофил обещал разные подарки, алкоголь и угощения в обмен на интимные услуги от 12–13-летних школьниц, которых он находил в соцсетях.
Telegram / SHOT