40-летний учитель английского надругался над 8-летней ученицей в Карелии

В Карелии арестован 40-летний преподаватель английского языка, который приставал к своей восьмилетней ученице. Об этом пишет Mash.

В Карелии преподаватель английского приставал к ученице прямо в школе © Telegram / Mash

Учитель английского домогался маленькой девочки прямо в школе иностранных языков Study Space в Сортавале. Придя домой, она рассказала родителям о случившемся. Семья сразу связалась с полицией, чтобы доложить о педофиле, надругавшемся над их дочерью.

Подозреваемый 40-летний гражданин Армении был задержан и отправлен в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".