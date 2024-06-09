40-летний учитель английского надругался над 8-летней ученицей в Карелии
В Карелии арестовали учителя английского, который приставал к 8-летней ученице
В Карелии арестован 40-летний преподаватель английского языка, который приставал к своей восьмилетней ученице. Об этом пишет Mash.
В Карелии преподаватель английского приставал к ученице прямо в школе © Telegram / Mash
Учитель английского домогался маленькой девочки прямо в школе иностранных языков Study Space в Сортавале. Придя домой, она рассказала родителям о случившемся. Семья сразу связалась с полицией, чтобы доложить о педофиле, надругавшемся над их дочерью.
Подозреваемый 40-летний гражданин Армении был задержан и отправлен в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Ранее в подмосковных Химках задержали мужчину, который приглашал к себе в гости девочек, чтобы "поесть суши и поиграть с кошкой". 50-летний педофил обещал разные подарки, алкоголь и угощения в обмен на интимные услуги от 12–13-летних школьниц, которых он находил в соцсетях.
Telegram / Mash