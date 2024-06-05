Отец школьницы отомстил педофилу, разгромив топором его табачную лавку в Химках 5 июня, 11:23 Отец девочки отомстил педофилу в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковных Химках родитель девочки, к которой приставал 50-летний продавец вейпов, разгромил его магазин топором. Школьница пожаловалась близким, и рассерженный отец решил отомстить мужчине. Об этом пишет SHOT.

Отец школьницы, к которой приставал педофил, разгромил его магазин в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Девочка призналась, что покупала в торговой точке вейпы, там с ней познакомился продавец и начал писать ей сообщения. Мужчина звал несовершеннолетнюю в гости и предлагал подарки. Школьница отказалась и рассказала обо всём своему папе. Последний пришёл к магазину, спросил владельца и, не найдя его, разнёс витрины топором.

По словам местных жителей, табачный магазин давно пользуется дурной славой. Владелец продавал вейпы школьникам, поэтому у входа постоянно собирались компании подростков. Кроме того, очевидцы не исключили, что в магазине могли приторговывать и запрещёнными веществами. Семья собственника табачной лавки все обвинения отрицает.

Напомним, в подмосковных Химках задержан предполагаемый 50-летний педофил, который владеет небольшим табачным магазином. Он заманивал маленьких девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен требовал интимные услуги. Уже известно о двух пострадавших.

Авторы Татьяна Миссуми