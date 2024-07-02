В России предложили запретить детские конкурсы красоты

В России хотят запретить привлечение несовершеннолетних к участию в конкурсах, где оцениваются внешность и физические данные, за это может появиться наказание. Соответствующее предложение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева внёс председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Эксперт напомнил, что подобный конкурс красоты среди девочек-подростков совсем недавно проводился в Ростовской области. Он обернулся скандалом — участниц заставляли надевать обувь на высоком каблуке и купальники. По мнению Ветрова, подобные мероприятия противоречат общественной морали и традиционным ценностям народов России, так как оценка внешности и физиологических данных девочек-подростков имеет очевидный сексуальный подтекст.

"Дети позировали в купальниках перед взрослыми мужчинами, принимали сексуализированные позы и были накрашены, как взрослые манекенщицы", — цитирует его обращение RT.