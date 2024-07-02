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2 июля, 15:43

В России предложили запретить детские конкурсы красоты

Эксперт Ветров: Нужно запретить организацию конкурсов красоты среди несовершеннолетних

В России предложили наказывать за проведение конкурсов красоты среди несовершеннолетних. Обложка © freepik.com / freepik

В России предложили наказывать за проведение конкурсов красоты среди несовершеннолетних. Обложка © freepik.com / freepik

В России хотят запретить привлечение несовершеннолетних к участию в конкурсах, где оцениваются внешность и физические данные, за это может появиться наказание. Соответствующее предложение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева внёс председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Эксперт напомнил, что подобный конкурс красоты среди девочек-подростков совсем недавно проводился в Ростовской области. Он обернулся скандалом — участниц заставляли надевать обувь на высоком каблуке и купальники. По мнению Ветрова, подобные мероприятия противоречат общественной морали и традиционным ценностям народов России, так как оценка внешности и физиологических данных девочек-подростков имеет очевидный сексуальный подтекст.

"Дети позировали в купальниках перед взрослыми мужчинами, принимали сексуализированные позы и были накрашены, как взрослые манекенщицы", цитирует его обращение RT.

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Ранее о резонансом конкурсе красоты среди девочек-подростков в Ростовской области рассказывал Life.ru. В мероприятии приняли участие дети в возрасте от четырёх до четырнадцати лет. Более взрослых участниц заставляли надевать купальники, а также обувь на высоком каблуке.

Мария Любицкая
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