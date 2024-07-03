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3 июля, 11:30

Тест по мультфильмам СССР: Угадайте 5 персонажей по цветовой гамме — последнего не узнает никто

Удивительно, как некоторые формы и цвета могут мгновенно напомнить нам о любимых героях мультфильмов. Приготовьтесь погрузиться в мир минимализма и проверить, сможете ли вы идентифицировать этих советских героев всего по нескольким цветным блокам!

Цвета и формы — важнейшие элементы дизайна мультперсонажей. Они могут передать их индивидуальность и вызвать определённые эмоции у зрителей. От характерных ушей Чебурашки до полосок кота Матроскина — правильное сочетание цветов и форм может превратить простой рисунок в любимого героя, известного во всём мире. Сегодня мы доведём эту идею до крайности и покажем примитивные изображения, составленные из разноцветных блоков. Ваша задача — угадать, какого героя мультфильма они изображают. Цвета и объёмы станут главной подсказкой, удачи!

Внешний облик персонажей имеет огромное значение, ведь цвета и формы отражают характер. А чтобы определить героя, который соответствует вашим внутренним качествам, пройдите тест: какой вы кот из советских мультфильмов. Уже посмотрели новую "Головоломку"? Узнайте, что вы за эмоция из нашумевшего сиквела, современная анимация с её яркими персонажами не уступает старой!

Тест: Угадай фильм по пришельцу — на 8/8 справится только любитель научной фантастики
Тест: Угадай фильм по пришельцу — на 8/8 справится только любитель научной фантастики
Обложка ©

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!", режиссёры Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котёночкин, сценаристы Феликс Камов, Аркадий Хайт, Александр Курляндский / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra

Александра Иванова
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