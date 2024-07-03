Тест по мультфильмам СССР: Угадайте 5 персонажей по цветовой гамме — последнего не узнает никто

Цвета и формы — важнейшие элементы дизайна мультперсонажей. Они могут передать их индивидуальность и вызвать определённые эмоции у зрителей. От характерных ушей Чебурашки до полосок кота Матроскина — правильное сочетание цветов и форм может превратить простой рисунок в любимого героя, известного во всём мире. Сегодня мы доведём эту идею до крайности и покажем примитивные изображения, составленные из разноцветных блоков. Ваша задача — угадать, какого героя мультфильма они изображают. Цвета и объёмы станут главной подсказкой, удачи!