"Интересное положение": Дава станет главным героем нового сериала Сарика Андреасяна

Давид Манукян, более известный как певец Дава, недавно похвастался, что получил главную роль в новом проекте Сарика Андреасяна. Режиссёр снял такие картины, как "Что творят мужчины!", "Мамы", "Онегин", "Служебный роман. Наше время", "Женщины против мужчин", "Тот ещё Карлсон" и другие. И теперь снова взялся за работу!

Похоже, что копилка Андреасяна вскоре пополнится ещё одним шедевром. Недавно показали заветную тарелочку с актёрским составом и названием проекта — "Интересная ситуация". Давид написал в своих социальных сетях не только о том, что ему досталась главная роль в сериале, но также подчеркнул, что картина будет нести не только комедийный характер, но и отражать некоторые социальные проблемы.

Дава рассказал, что ему досталась главная роль быть отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

"Начались съёмки в новом проекте. Сериал, который заставит вас испытать весь спектр эмоций. Тут можно посмеяться, погрустить и задуматься о важном", — написал блогер.

По сюжету сериал расскажет о несчастной девушке Ладе, которую бросает парень. Та сгоряча решает пойти в клуб и оттянуться как следует. Но перед тем, как наломать дров, встречает давнего знакомого. Интересно, именно его и сыграет Дава? А потом главная героиня внезапно понимает, что беременна, и тут начинается та самая "интересная ситуация". По слухам, Давид станет отцом близнецов.

Давид Манукян (Дава) рассказал, что получил главную роль в новом проекте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m