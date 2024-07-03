"Интересное положение": Дава станет главным героем нового сериала Сарика Андреасяна
Знаменитый певец, достойный преемник Филиппа Киркорова и бывший парень Ольги Бузовой — Дава — пополнит список своих достижений теперь и главной ролью в кино. Рассказываем подробности.
Давид Манукян, более известный как певец Дава, недавно похвастался, что получил главную роль в новом проекте Сарика Андреасяна. Режиссёр снял такие картины, как "Что творят мужчины!", "Мамы", "Онегин", "Служебный роман. Наше время", "Женщины против мужчин", "Тот ещё Карлсон" и другие. И теперь снова взялся за работу!
Похоже, что копилка Андреасяна вскоре пополнится ещё одним шедевром. Недавно показали заветную тарелочку с актёрским составом и названием проекта — "Интересная ситуация". Давид написал в своих социальных сетях не только о том, что ему досталась главная роль в сериале, но также подчеркнул, что картина будет нести не только комедийный характер, но и отражать некоторые социальные проблемы.
Дава рассказал, что ему досталась главная роль быть отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
"Начались съёмки в новом проекте. Сериал, который заставит вас испытать весь спектр эмоций. Тут можно посмеяться, погрустить и задуматься о важном", — написал блогер.
По сюжету сериал расскажет о несчастной девушке Ладе, которую бросает парень. Та сгоряча решает пойти в клуб и оттянуться как следует. Но перед тем, как наломать дров, встречает давнего знакомого. Интересно, именно его и сыграет Дава? А потом главная героиня внезапно понимает, что беременна, и тут начинается та самая "интересная ситуация". По слухам, Давид станет отцом близнецов.
Давид Манукян (Дава) рассказал, что получил главную роль в новом проекте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
Известно, что коллегами Давы по проекту будут такие известные актёры, как Ольга Кузьмина и Вячеслав Чепуренко, Ольга Кабо и Александр Яцко. Что ж, очень ждём окончания съёмок и когда сериал можно будет посмотреть! Главное, чтобы после исполнения новой роли Давид не нажил себе новых врагов. Life.ru недавно рассказывал про знаменитостей, которые обожают со всеми ссориться.