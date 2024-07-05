Советские фильмы "Война и мир", "Летят журавли" и "Александр Невский" хотят переснять
Министерство просвещения РФ предложило переснять 30 советских фильмов
Кадр из фильма "Война и мир" (1967), режиссёр С. Бондарчук. Обложка © wikipedia
Министерство просвещения РФ предложило переснять фильмы времён СССР, а также экранизировать произведения русских классиков, чтобы способствовать "сохранению исторической памяти и формированию патриотизма" у молодого поколения. В перечень предложенных ведомством фильмов вошли 30 советских картин. Назовём некоторые из них:
- "Александр Невский" (1939), режиссёр С. Эйзенштейн;
- "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980), режиссёр С. Герасимов (на основе исторического романа А. Толстого "Пётр I");
- "Время, вперёд!" (1965), режиссёр М. Швейцер (по роману В. Катаева);
- "Донская повесть" (1864), режиссёр В. Фетин (по повести М. Шолохова "Шибалково семя");
- "Звезда пленительного счастья" (1975), режиссёр В. Мотыль (по мотивам поэмы Н. Некрасова "Русские женщины");
- "Зелёные цепочки" (1970), режиссёр Г. Аронов (по повестям Г. Матвеева "Зелёные цепочки" и "Тайная схватка");
- "Кортик" (1973), режиссёр Н. Калинин (по одноимённому роману А. Рыбакова);
- "Иван Грозный" (1944), режиссёр С. Эйзенштейн;
- "Война и мир" (1967), режиссёр С. Бондарчук (по одноимённому роману Л. Толстого);
- "Русь изначальная" (1985), режиссёр Г. Васильев (по исторической трилогии В. Иванова "Повести древних лет", "Русь изначальная", "Русь великая");
- "Летят журавли" (1957), режиссёр М. Калатозов (по пьесе B. Розова "Вечно живые").
С полным списком можно ознакомиться на сайте Союза кинематографистов России. Кроме того, в ведомстве предложили экранизировать произведения русских классиков. В перечень вошли Л.Н. Толстой, B.B. Вересаев, Б.К. Зайцев, А.П. Платонов, M.M. Пришвин, Ю.Я. Яковлев, В.П. Астафьев, A.A. Лиханов и другие.
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