5 несправедливо забытых шедевров кинематографии времён СССР В СССР снимали множество фильмов, которые остаются до сих пор актуальными и любимыми. Крылатые фразы, запоминающиеся герои и, конечно, интересный сюжет — всё это лучшие традиции советского кинематографа. Однако некоторые киношедевры были несправедливо забыты. 4 июля, 14:30 Какие советские фильмы не смогли достойно оценить во времена СССР? 5 картин, которые точно понравятся россиянам сегодня, — вот вам и кино на вечер. Обложка © "Планета бурь" (1961), © "Неотправленное письмо" (1959) / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra

Снять кино — дело непростое. Это тяжёлый процесс, в котором задействовано большое количество людей: актёры, операторы, режиссёры, гримёры и многие другие. Чтобы фильм получился, важно приложить усилия и правильно организовать работу. Также ключевым моментом хорошего кино является интересный сценарий. Конечно, угодить всем не получится, но большинству вполне возможно. Каждый советский режиссёр мечтал, чтобы про его картину сказали: "Это шедевр!". В Советском Союзе сняли много прекрасных работ, но также многие фильмы были несправедливо задвинуты. Life.ru расскажет о пяти недооценённых шедеврах кинематографии времён СССР.

"Неотправленное письмо"

Фильм "Неотправленное письмо" был выпущен в 1959 году. Фото © "Неотправленное письмо" (1959), режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Григорий Колтунов, Виктор Розов, Валерий Осипов / Kinopoisk

Режиссёром фильма "Неотправленное письмо" является Михаил Калатозов. Его картина — это драматическая история о группе геологов, которые оказываются заблокированными в лесу после пожара. Они сталкиваются с трудностями и испытаниями, борясь за выживание в суровых условиях сибирской тайги. Фильм исследует человеческую природу, моральные дилеммы и внутренние конфликты персонажей в экстремальных обстоятельствах.

Одним из ключевых элементов фильма является его визуальное исполнение. Калатозов использовал уникальные кинематографические техники, такие как широкие планы и длинные отснятые сцены, чтобы передать атмосферу изоляции и беспомощности героев.

"Планета бурь"

Какие фильмы СССР несправедливо забыли зрители? Фото © "Планета бурь" (1961), режиссёр Павел Клушанцев, сценаристы Александр Казанцев, Павел Клушанцев / Kinopoisk

"Планета бурь" вышла в прокат в 1961 году. Режиссёром фильма был Павел Клушанцев. Это приключенческий фильм с нотками драмы, рассказывающий о космонавтах, улетевших на Венеру и вынужденных бороться там с чудовищами. Удивительно, что это фантастическое советское кино обрело больший успех и популярность на Западе, чем в СССР. Картина повлияла на целое поколение кинематографистов Голливуда, но у нас так и не прижилась.

"Предательница"

Режиссёр Никита Хубов снял недооценённый шедевр — "Предательница". Фото © "Предательница" (1979), режиссёр Никита Хубов, сценаристы Людмила Дёмина, Валерий Дёмин, Никита Хубов / Kinopoisk

Фильм "Предательница" сняли в 1979 году. Картина раскрывала огромную проблему всего поколения — выбор между личным счастьем и долгом. Это кино невозможно смотреть без слёз. Воспитательница интерната всю жизнь посвятила детям, но вдруг встретила свою любовь. Проблема в том, что её избранник живёт в другом городе — и ей приходится оставить работу и своих воспитанников. Тяжёлый выбор для женщины, особенно во времена СССР.

"Послесловие"

Какие фильмы времён СССР стоит посмотреть сегодня, чтобы убедиться в их гениальности. Фото © "Послесловие" (1983), режиссёр Марлен Хуциев, сценаристы Марлен Хуциев, Юрий Пахомов / Kinopoisk

Фильм Марлена Хуциева "Послесловие" — прекрасная камерная драма, которую современники не смогли оценить по достоинству. Это кино следует смотреть в спокойной обстановке, вдумываясь в каждое слово, ведь в нём заложен глубокий смысл. Главная проблема, которую затрагивает картина, — разрыв между поколениями. Стоит отметить потрясающую и очень тонкую игру актёров.

"Гармонь"

Фильм "Гармонь" был снят в 1934 году. Фото © "Гармонь" (1934), режиссёр Игорь Савченко, сценаристы Игорь Савченко, Александр Жаров / Kinopoisk

В 2024 году фильму "Гармонь" исполнится 90 лет! Этот фильм, к сожалению, оценили немногие, ведь понять его до конца способен не каждый. История о временах коллективизации, классовой вражде и сталинском режиме в этой картине раскрывается иначе. Главный герой предлагает альтернативу постоянной борьбе с "врагами народа", он считает, что всё можно решить песней и танцами. Наивная, но очень добрая картина. Возможно, её задвинули именно потому, что она не отвечала идеологии того времени, однако запрещать фильм не стали.

Очень жаль, что старания многих режиссёров бывают напрасны, ведь иногда зрители просто не могут понять глубокий смысл, а предпочитают смотреть менее интеллектуальные и ненапряжённые картины. Ну каждому своё! Но если у вас будет свободное время, то обязательно посмотрите эти советские шедевры — и вы точно узнаете что-то новое. Ранее Life.ru рассказал о трёх важных книгах, которые стоит прочитать тем, кому за 50.

Авторы Дана Третьякова