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5 несправедливо забытых шедевров кинематографии времён СССР

В СССР снимали множество фильмов, которые остаются до сих пор актуальными и любимыми. Крылатые фразы, запоминающиеся герои и, конечно, интересный сюжет — всё это лучшие традиции советского кинематографа. Однако некоторые киношедевры были несправедливо забыты.

4 июля, 14:30
Какие советские фильмы не смогли достойно оценить во времена СССР? 5 картин, которые точно понравятся россиянам сегодня, — вот вам и кино на вечер. Обложка © "Планета бурь" (1961), © "Неотправленное письмо" (1959) / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra

Какие советские фильмы не смогли достойно оценить во времена СССР? 5 картин, которые точно понравятся россиянам сегодня, — вот вам и кино на вечер. Обложка © "Планета бурь" (1961), © "Неотправленное письмо" (1959) / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra

Снять кино — дело непростое. Это тяжёлый процесс, в котором задействовано большое количество людей: актёры, операторы, режиссёры, гримёры и многие другие. Чтобы фильм получился, важно приложить усилия и правильно организовать работу. Также ключевым моментом хорошего кино является интересный сценарий. Конечно, угодить всем не получится, но большинству вполне возможно. Каждый советский режиссёр мечтал, чтобы про его картину сказали: "Это шедевр!". В Советском Союзе сняли много прекрасных работ, но также многие фильмы были несправедливо задвинуты. Life.ru расскажет о пяти недооценённых шедеврах кинематографии времён СССР.

"Неотправленное письмо"

Фильм "Неотправленное письмо" был выпущен в 1959 году. Фото © "Неотправленное письмо" (1959), режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Григорий Колтунов, Виктор Розов, Валерий Осипов / Kinopoisk

Фильм "Неотправленное письмо" был выпущен в 1959 году. Фото © "Неотправленное письмо" (1959), режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Григорий Колтунов, Виктор Розов, Валерий Осипов / Kinopoisk

Режиссёром фильма "Неотправленное письмо" является Михаил Калатозов. Его картина — это драматическая история о группе геологов, которые оказываются заблокированными в лесу после пожара. Они сталкиваются с трудностями и испытаниями, борясь за выживание в суровых условиях сибирской тайги. Фильм исследует человеческую природу, моральные дилеммы и внутренние конфликты персонажей в экстремальных обстоятельствах.

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Одним из ключевых элементов фильма является его визуальное исполнение. Калатозов использовал уникальные кинематографические техники, такие как широкие планы и длинные отснятые сцены, чтобы передать атмосферу изоляции и беспомощности героев.

"Планета бурь"

Какие фильмы СССР несправедливо забыли зрители? Фото © "Планета бурь" (1961), режиссёр Павел Клушанцев, сценаристы Александр Казанцев, Павел Клушанцев / Kinopoisk

Какие фильмы СССР несправедливо забыли зрители? Фото © "Планета бурь" (1961), режиссёр Павел Клушанцев, сценаристы Александр Казанцев, Павел Клушанцев / Kinopoisk

"Планета бурь" вышла в прокат в 1961 году. Режиссёром фильма был Павел Клушанцев. Это приключенческий фильм с нотками драмы, рассказывающий о космонавтах, улетевших на Венеру и вынужденных бороться там с чудовищами. Удивительно, что это фантастическое советское кино обрело больший успех и популярность на Западе, чем в СССР. Картина повлияла на целое поколение кинематографистов Голливуда, но у нас так и не прижилась.

"Предательница"

Режиссёр Никита Хубов снял недооценённый шедевр — "Предательница". Фото © "Предательница" (1979), режиссёр Никита Хубов, сценаристы Людмила Дёмина, Валерий Дёмин, Никита Хубов / Kinopoisk

Режиссёр Никита Хубов снял недооценённый шедевр — "Предательница". Фото © "Предательница" (1979), режиссёр Никита Хубов, сценаристы Людмила Дёмина, Валерий Дёмин, Никита Хубов / Kinopoisk

Фильм "Предательница" сняли в 1979 году. Картина раскрывала огромную проблему всего поколения — выбор между личным счастьем и долгом. Это кино невозможно смотреть без слёз. Воспитательница интерната всю жизнь посвятила детям, но вдруг встретила свою любовь. Проблема в том, что её избранник живёт в другом городе — и ей приходится оставить работу и своих воспитанников. Тяжёлый выбор для женщины, особенно во времена СССР.

"Послесловие"

Какие фильмы времён СССР стоит посмотреть сегодня, чтобы убедиться в их гениальности. Фото © "Послесловие" (1983), режиссёр Марлен Хуциев, сценаристы Марлен Хуциев, Юрий Пахомов / Kinopoisk

Какие фильмы времён СССР стоит посмотреть сегодня, чтобы убедиться в их гениальности. Фото © "Послесловие" (1983), режиссёр Марлен Хуциев, сценаристы Марлен Хуциев, Юрий Пахомов / Kinopoisk

Фильм Марлена Хуциева "Послесловие" — прекрасная камерная драма, которую современники не смогли оценить по достоинству. Это кино следует смотреть в спокойной обстановке, вдумываясь в каждое слово, ведь в нём заложен глубокий смысл. Главная проблема, которую затрагивает картина, — разрыв между поколениями. Стоит отметить потрясающую и очень тонкую игру актёров.

"Гармонь"

Фильм "Гармонь" был снят в 1934 году. Фото © "Гармонь" (1934), режиссёр Игорь Савченко, сценаристы Игорь Савченко, Александр Жаров / Kinopoisk

Фильм "Гармонь" был снят в 1934 году. Фото © "Гармонь" (1934), режиссёр Игорь Савченко, сценаристы Игорь Савченко, Александр Жаров / Kinopoisk

В 2024 году фильму "Гармонь" исполнится 90 лет! Этот фильм, к сожалению, оценили немногие, ведь понять его до конца способен не каждый. История о временах коллективизации, классовой вражде и сталинском режиме в этой картине раскрывается иначе. Главный герой предлагает альтернативу постоянной борьбе с "врагами народа", он считает, что всё можно решить песней и танцами. Наивная, но очень добрая картина. Возможно, её задвинули именно потому, что она не отвечала идеологии того времени, однако запрещать фильм не стали.

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Очень жаль, что старания многих режиссёров бывают напрасны, ведь иногда зрители просто не могут понять глубокий смысл, а предпочитают смотреть менее интеллектуальные и ненапряжённые картины. Ну каждому своё! Но если у вас будет свободное время, то обязательно посмотрите эти советские шедевры — и вы точно узнаете что-то новое. Ранее Life.ru рассказал о трёх важных книгах, которые стоит прочитать тем, кому за 50.

Авторы
Дана Третьякова
Дана Третьякова
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