Русская женщина запретила Милонову трогать турецкие сериалы и объяснила любовь к "торговцам кебабами"

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, призвав запретить турецкие сериалы в России, лишь дискредитировал себя, так как всем давно известно, что человеком озвучиваются его собственные страхи. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"Не стоит так сильно недооценивать русских женщин. Если женщине нравятся ухоженные, вежливые, заботливые мужчины с развитым эмоциональным интеллектом — это психически здоровая женщина, не потерявшая надежды и верящая, что такие могут быть. Может, это повод призвать мужчин начать развиваться? Ухаживать за собой? Или научиться уважать женщину, а не запрещать ей то, что не нравится мужчине, потому что ему придётся напрячься!" — сказала специалист.

По её словам, любому человеку хочется верить в волшебство и сказку, а если следовать вектору Милонова, то стоит запретить все сказки, так как это сбивает людей с пути. В пример психолог привела российские любовные сериалы, в которых все страдают, книги, а ещё детективы — там раскрывают все преступления и добро всегда побеждает зло.

По её словам, если женщина находится с человеком, который её "бьёт палкой", и не может уйти, то проблема вовсе не в жертве и не в применяющем силу, а в бездействующей системе. Если в человека не заложили страха — ни один человек (ни мужчина, ни женщина) не будет терпеть насилие, указала она.

Запрещая что-либо, можно сделать намного хуже — люди будут искать другие способы заполнить свою травму. И чем жёстче запрещать, тем изощрённее будут способы пополнения. Запретив всё и вся, мы получим социум в вакууме, который или сгниёт, или взбунтуется. клинический психолог Ирина Коржаева

Коржаева призвала Милонова уважать женщин и отметила, что зрительницы смотрят сказки не от хорошей жизни, а мечтать полезно всем — даже депутатам.