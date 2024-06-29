У любителей сериалов нашли "ген одиночества" МГППУ: Любители сериалов страдают от одиночества и убегают от реальности 29 июня, 08:01 Любители сериалов склонны к одиночеству и бегству от реальности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Склонные к частому просмотру сериалов люди зачастую ищут одиночества и страдают от эскапизма — нежелания принимать реальность. Такие выводы сделаны в исследовании Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), на которое ссылается в своей публикации "Газета.ru".

Сейчас появилось множество онлайн-платформ, которые делают такой вид досуга доступным. Зарубежные психологи уже бьют тревогу и говорят о таком явлении, как "запойный просмотр", когда человек смотрит подряд несколько серий и с трудом останавливается. Такой недуг плохо сказывается на качестве жизни и эмоциональном состоянии.

Как правило, любители сериалов ищут в таком отдыхе возможность уйти от стресса, забыть о проблемах и, как результат, часто мучаются от эскапизма. Но главное, что они начинают воспринимать своё одиночество как норму, пытаясь отгородиться от окружающего мира и людей. С одной стороны, сериалы действительно дают шанс забыть про реальность, но, с другой стороны, опасность кроется в том, что это входит в привычку и человек теряет контакт с внешним миром.

Ранее Life.ru назвал пять способов перестать нервничать по пустякам. Прежде всего, это спорт, медитация и максимум общения с друзьями. Также будет полезным расписать на листке свою проблему или ситуацию, оценить плюсы и минусы. Это поможет "обмануть" мозг, который склонен бояться неизвестности, а в данном случае будет сделана попытка упорядочить происходящее в вашей жизни.

Авторы Татьяна Миссуми