Психолог перечислила 6 вещей, которые не получится женщине изменить в мужчине
Хотите изменить своего мужчину? Сделать это не удастся! Чем быстрее вы это поймёте, тем быстрее обретёте радость и счастье. И вот какие черты в своих мужьях дамы пытаются "исправить" чаще всего.
Общаясь с мужчиной продолжительное время, женщины начинают считать его "своим" и вскоре понимают, что он хорош, но неидеален! В связи с этим может возникнуть соблазн "дотянуть" его до придуманного ими идеала. Делать это, во-первых, бесполезно, во-вторых, это может привести к разладу и дальнейшему разрыву.
"Если вы выбрали мужчину и находитесь с ним в отношениях, оставьте идею по его перевоспитанию", — в разговоре с Life.ru говорит причинный психолог Юлия Синютина. Считайте, что то, что вам досталось, это уже финальная версия. Итак, перечисляем, что женщинам никогда не изменить в мужчине.
1. Характер
Какие особенности мужчины навсегда останутся с ним и это не исправить? Фото © Freepik
Постарайтесь сразу найти такого мужчину, с которым вам не будет стыдно. Примите изначально: если он мягкий и нерешительный, таким и останется. Если грубый, будет грубить и дальше. Это, что называется, "заводские настройки", их не изменить.
2. Привычки
Сколько усилий было приложено миллионами женщин, сколько слёз пролито, чтобы изменить мужские привычки. Но такой бастион не берётся.
Если в детстве и в юности мужчина привык что-то делать или, наоборот, чего-то не делать, например, он не моет за собой посуду или кладёт вещи в шкаф комками, ничего аккуратно не раскладывая, воспримите это просто как плохую погоду. Как предлагает психолог, от дождя можно укрыться, но "отменить" его не получится.
3. Пристрастия
Слова "привычки" и "пристрастия" звучат похоже, но это далеко не одно и то же.
Пристрастия — это увлечения мужчины, его страсти, источники азарта и вдохновения. Для кого-то это рыбалка, для кого-то алкоголь, для кого-то даже обычный утренний бубнёж и потребность, чтобы его выслушали и пожалели. Вручите мужчине подарок от вас — разрешите оставить его пристрастия, не боритесь с ними. Вы сделаете счастливыми одновременно и его, и себя.
4. Родители
Женщины только разрушают отношения, когда пытаются исправить это в своём мужчине. Фото © Freepik
Некоторые женщины не принимают родителей своего мужчины, либо из-за их сложных характеров отношения не складываются ровно — и так бывает. "Только в любом случае вам не нужно становиться им оппозицией и пытаться убедить мужчину, что с родителями ему не повезло, а с вами да", — говорит эксперт. Это тонкий лёд, не наступайте на него. Родители даны вашему мужчине изначально, других у него не будет — просто примите это.
5. Друзья
Некоторые мужчины очень дорожат своими друзьями. При этом вам эти друзья могут вообще не нравиться. Постарайтесь не воевать с ними.
Необязательно их любить, вы даже можете с ними не общаться. Только не заставляйте мужчину рвать с ними отношения ради вас, не ставьте его перед выбором: жена или друзья. Это разобьёт ему сердце и нанесёт непоправимый ущерб перспективам вашего совместного счастья, если вы на него рассчитываете.
6. Бывшие девушки
Почему женщинам пора перестать обращать внимание на бывших партнёрш своего мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Осталась самая деликатная тема — "бывшие". Многие женщины пытаются обнулить часть истории своего мужчины. Иногда хочется, чтобы избранник разделил свою жизнь на "до встречи с нами" и "после". Дамы порой даже требуют, чтобы всë, что было у него до, он признал как сплошную череду ошибок и публично от них отрёкся. Особенно это касается всех бывших.
Оставьте вашему мужчине его тайный архив воспоминаний, пусть даже иногда он заходит в тёмный чулан своей памяти и перебирает там то, что уже стало историей.
Сейчас он рядом, вот и не портите впечатление о вас ненужными запретами. Пусть покопается в своём прошлом, сравнит вас в мыслях со всеми, кто был у него раньше, и ещё раз убедится, с какой великолепной, невероятной, самой прекрасной на свете королевой живёт теперь!
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