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12 июля, 06:00

Психолог перечислила 6 вещей, которые не получится женщине изменить в мужчине

Хотите изменить своего мужчину? Сделать это не удастся! Чем быстрее вы это поймёте, тем быстрее обретёте радость и счастье. И вот какие черты в своих мужьях дамы пытаются "исправить" чаще всего.

Общаясь с мужчиной продолжительное время, женщины начинают считать его "своим" и вскоре понимают, что он хорош, но неидеален! В связи с этим может возникнуть соблазн "дотянуть" его до придуманного ими идеала. Делать это, во-первых, бесполезно, во-вторых, это может привести к разладу и дальнейшему разрыву.

"Если вы выбрали мужчину и находитесь с ним в отношениях, оставьте идею по его перевоспитанию", — в разговоре с Life.ru говорит причинный психолог Юлия Синютина. Считайте, что то, что вам досталось, это уже финальная версия. Итак, перечисляем, что женщинам никогда не изменить в мужчине.

1. Характер

Какие особенности мужчины навсегда останутся с ним и это не исправить? Фото © Freepik

Какие особенности мужчины навсегда останутся с ним и это не исправить? Фото © Freepik

Постарайтесь сразу найти такого мужчину, с которым вам не будет стыдно. Примите изначально: если он мягкий и нерешительный, таким и останется. Если грубый, будет грубить и дальше. Это, что называется, "заводские настройки", их не изменить.

2. Привычки

Сколько усилий было приложено миллионами женщин, сколько слёз пролито, чтобы изменить мужские привычки. Но такой бастион не берётся.

Юлия Синютина

Причинный психолог

Сколько усилий было приложено миллионами женщин, сколько слёз пролито, чтобы изменить мужские привычки. Но такой бастион не берётся.
Сколько усилий было приложено миллионами женщин, сколько слёз пролито, чтобы изменить мужские привычки. Но такой бастион не берётся.

Если в детстве и в юности мужчина привык что-то делать или, наоборот, чего-то не делать, например, он не моет за собой посуду или кладёт вещи в шкаф комками, ничего аккуратно не раскладывая, воспримите это просто как плохую погоду. Как предлагает психолог, от дождя можно укрыться, но "отменить" его не получится.

3. Пристрастия

Слова "привычки" и "пристрастия" звучат похоже, но это далеко не одно и то же.

Юлия Синютина

Причинный психолог

Слова "привычки" и "пристрастия" звучат похоже, но это далеко не одно и то же.
Слова "привычки" и "пристрастия" звучат похоже, но это далеко не одно и то же.

Пристрастия — это увлечения мужчины, его страсти, источники азарта и вдохновения. Для кого-то это рыбалка, для кого-то алкоголь, для кого-то даже обычный утренний бубнёж и потребность, чтобы его выслушали и пожалели. Вручите мужчине подарок от вас — разрешите оставить его пристрастия, не боритесь с ними. Вы сделаете счастливыми одновременно и его, и себя.

4. Родители

Женщины только разрушают отношения, когда пытаются исправить это в своём мужчине. Фото © Freepik

Женщины только разрушают отношения, когда пытаются исправить это в своём мужчине. Фото © Freepik

Некоторые женщины не принимают родителей своего мужчины, либо из-за их сложных характеров отношения не складываются ровно — и так бывает. "Только в любом случае вам не нужно становиться им оппозицией и пытаться убедить мужчину, что с родителями ему не повезло, а с вами да", — говорит эксперт. Это тонкий лёд, не наступайте на него. Родители даны вашему мужчине изначально, других у него не будет — просто примите это.

5. Друзья

Некоторые мужчины очень дорожат своими друзьями. При этом вам эти друзья могут вообще не нравиться. Постарайтесь не воевать с ними.

Юлия Синютина

Причинный психолог

Некоторые мужчины очень дорожат своими друзьями. При этом вам эти друзья могут вообще не нравиться. Постарайтесь не воевать с ними.
Некоторые мужчины очень дорожат своими друзьями. При этом вам эти друзья могут вообще не нравиться. Постарайтесь не воевать с ними.

Необязательно их любить, вы даже можете с ними не общаться. Только не заставляйте мужчину рвать с ними отношения ради вас, не ставьте его перед выбором: жена или друзья. Это разобьёт ему сердце и нанесёт непоправимый ущерб перспективам вашего совместного счастья, если вы на него рассчитываете.

6. Бывшие девушки

Почему женщинам пора перестать обращать внимание на бывших партнёрш своего мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Почему женщинам пора перестать обращать внимание на бывших партнёрш своего мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Осталась самая деликатная тема — "бывшие". Многие женщины пытаются обнулить часть истории своего мужчины. Иногда хочется, чтобы избранник разделил свою жизнь на "до встречи с нами" и "после". Дамы порой даже требуют, чтобы всë, что было у него до, он признал как сплошную череду ошибок и публично от них отрёкся. Особенно это касается всех бывших.

Оставьте вашему мужчине его тайный архив воспоминаний, пусть даже иногда он заходит в тёмный чулан своей памяти и перебирает там то, что уже стало историей.

Юлия Синютина

Причинный психолог

Оставьте вашему мужчине его тайный архив воспоминаний, пусть даже иногда он заходит в тёмный чулан своей памяти и перебирает там то, что уже стало историей.
Оставьте вашему мужчине его тайный архив воспоминаний, пусть даже иногда он заходит в тёмный чулан своей памяти и перебирает там то, что уже стало историей.

Сейчас он рядом, вот и не портите впечатление о вас ненужными запретами. Пусть покопается в своём прошлом, сравнит вас в мыслях со всеми, кто был у него раньше, и ещё раз убедится, с какой великолепной, невероятной, самой прекрасной на свете королевой живёт теперь!

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Ольга Годуненко
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