Красотки с изъянами: 5 звёзд, у которых есть дефекты внешности, а вы и не замечали

Красота — это комплексное понятие, которое не ограничивается только физическими параметрами. Например, девушка может иметь изъяны во внешности, такие как неидеальная кожа или фигура, но при этом обладать прекрасной улыбкой, внутренней гармонией, умением подчеркнуть достоинства с помощью правильного макияжа или одежды. Такие качества могут делать её привлекательной и красивой в глазах окружающих. Главное — проявлять уверенность и позитивное отношение к себе. Life.ru подготовил подборку пяти звёзд-красоток, у которых есть дефекты внешности. Но вы этого, скорее всего, никогда и не замечали.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская за много лет привыкла к своему шраму на щеке и даже не замечает его. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Шрамы украшают не только мужчин, но и лицо Елизаветы Боярской. След от осколка на щеке у девушки ещё с детства, поэтому и сама Лиза, и поклонники привыкли к этому небольшому изъяну, который, кстати, ничуть не портит внешность девушки, а, наоборот, стал её изюминкой.

Певица МакSим

Певица Максим родилась с необычным дефектом — шестым пальцем на руке. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Певица Максим уже давно завоевала любовь публики. Поклонникам в ней нравится всё, даже изъяны. Звезда призналась, что, помимо известного шрама на лбу, у неё был дефект куда страннее. Максим родилась с шестью пальцами на руке. Вот это действительно необычно! Конечно, сейчас лишних пальцев у певицы нет, ведь об этом сразу позаботились и удалили "ненужный элемент". На руке знаменитости остался лишь маленький шрам, который напоминает о её изюминке.

Светлана Иванова

Светлана Иванова смотрит на мир иначе: у девушки гетерохромия и её глаза имеют разный цвет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Нюанс внешности Светланы Ивановой даже сложно назвать изъяном, скорее это её интересная особенность. Дело в том, что у актрисы гетерохромия: глаза разного цвета. Правый глаз у Светланы зелёный, а левый — карий. Это делает внешность звезды необычной и придаёт загадочности.

Мария Порошина

Актриса Мария Порошина живёт с косоглазием, но всегда умело скрывает заболевание. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мария Порошина много лет радует нас прекрасной актёрской игрой в кино и сериалах. Удивительно, но мало кто замечает, что у актрисы косоглазие. Конечно, заболевание у Марии в лёгкой форме, но всё же есть. Звезда не унывает и грамотно маскирует свой изъян правильным макияжем, а также Порошина всегда знает, какой ракурс скроет косоглазие.

Паулина Андреева

Паулине Андреевой нравится её лопоухость, ведь так она выделяется на фоне окружающих. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Паулина Андреева своей внешностью довольна и исправлять ничего не собирается, однако маленькую деталь всё-таки можно было бы подкорректировать. Речь, конечно же, о её оттопыренных ушках. Актриса считает, что ей не нужно быть такой, как все, чтобы не потерять индивидуальность, поэтому об отопластике (пластическая операция ушей) звезда даже не думает.