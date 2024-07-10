Животные-экстрасенсы: Как осьминог, выдра и слон предсказывали будущее

О том, что кошки способны видеть приведений, рыбки — чувствовать землетрясения, а собаки — плохих людей, уже давно известно. Но слышали ли вы о животных-экстрасенсах? Да-да, настоящих пророках, которые предсказывают будущее. Удивительно, но некоторые братья наши меньшие обладают даром, о котором многие люди и не догадываются. В мире участились случаи появления животных с паранормальными способностями. Life.ru решил рассказать о самых необычных животных, владеющих суперсилой.

Пророк осьминог Пауль

Осьминог Пауль с точностью предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу 2010 года. Фото © Wikipedia / Mbz1 (talk)

Осьминог был известен своей способностью предсказывать результаты футбольных матчей на чемпионате мира по футболу 2010 года. Пауль обитал в аквариуме в Оберхаузене, Германия. Ему предлагали два контейнера с едой, помеченные флагами команд, участвующих в матче. "Пророк" выбирал один из контейнеров и тем самым делал своё предсказание. Осьминог Пауль стал знаменитым благодаря своим точным предсказаниям, которые привлекли внимание мировых СМИ. Например, он верно предрёк победу сборной Испании в финале чемпионата. Хотя многие считали его предсказания лишь случайными, это не помешало Паулю стать настоящей звездой и принести много радости поклонникам футбола.

Выдра-экстрасенс Гарри

Выдра Гарри не выдержал большого количества предсказаний и завершил карьеру. Фото © Freepik / vladimircech

Олимпийские игры в Сочи были предсказаны самцом выдры по имени Гарри. Изначально в прогнозах участвовала его подружка Эшли, но она быстро устала от внимания телекамер и отказалась от участия. Таким образом, Гарри принимал на себя всю ответственность. Процесс предсказания происходил следующим образом: в бассейн бросали два шарика с названиями стран, а затем Гарри вытаскивал один из них, который считался победителем. Несмотря на успешные прогнозы, включая победы Дарьи Домрачевой и Юдзуру Ханю, Гарри ошибся в матче между российскими хоккеистами и командой Финляндии.

После этого выдра-экстрасенс стала чаще допускать ошибки из-за усталости от большого количества желаемых людьми прогнозов. Сотрудники сочинского зоопарка, где проживает Гарри, отметили, что выдра стала уставать от постоянной работы. Кроме того, Гарри начал набирать вес из-за большого количества предсказаний в день, за каждое из которых он получал лакомства.

Слониха-пророк Нелли

Слониха Нелли играла в футбол и предсказывала результаты матчей, забивая мяч в ворота потенциальных аутсайдеров. Фото © NTDRussian / Youtube

После в Германии появилась новая предсказательница — Нелли, которая заменила осьминога Пауля в роли оракула. Начав свою карьеру на чемпионате мира по футболу среди женщин в 2011 году, слониха стала забивать голы в ворота, установленные перед ней с флагами команд. Побеждённой объявлялась та команда, в которую мяч попадал первым.

Нелли успешно предсказывала исходы матчей с участием немецких команд, но перед четвертьфинальным матчем вдруг ошиблась. В этом прогнозе было много драмы: слониха пять раз была близка к забитию гола в японские ворота, но шестой мяч всё же попал в ворота сборной Германии. Хотя немки несколько раз приближались к голу, победу одержали японки со счётом 1:0. Кроме того, слониха Нелли абсолютно верно предсказала победу "Баварии" в финальном матче Лиги чемпионов против "Боруссии".

Краб Петрович

Краб Петрович поразил болельщиков своими точными предсказаниями на чемпионате мира по хоккею. Фото © Информационное агентство БелТА / Youtube

Белорусский краб Петрович использовал специальный метод для предсказания результатов матчей на чемпионате мира по хоккею в Минске. Ему бросали хоккейную шайбу, на которой были наклеены флаги соперничающих команд, в аквариум, где жил краб. После того как шайба достигала дна, Петрович определял победителя по тому, чей флаг оставался наверху. Он не предсказывал результаты матчей с участием команды из Белоруссии и иногда ошибался, как в случае матча между французами и канадцами, на которых он поставил и проиграл. Однако он всегда верно предсказывал результаты матчей с участием российской сборной, ставя на неё.