Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:00

Животные-экстрасенсы: Как осьминог, выдра и слон предсказывали будущее

Животные нередко поражают своими умственными, эмоциональными и физическими способностями. Но некоторые представители фауны, оказывается, даже умеют предсказывать будущее. Life.ru выяснил, откуда взялись такие уникумы и почему их "пророчества" сбываются.

О том, что кошки способны видеть приведений, рыбки — чувствовать землетрясения, а собаки — плохих людей, уже давно известно. Но слышали ли вы о животных-экстрасенсах? Да-да, настоящих пророках, которые предсказывают будущее. Удивительно, но некоторые братья наши меньшие обладают даром, о котором многие люди и не догадываются. В мире участились случаи появления животных с паранормальными способностями. Life.ru решил рассказать о самых необычных животных, владеющих суперсилой.

Пророк осьминог Пауль

Осьминог Пауль с точностью предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу 2010 года. Фото © Wikipedia / Mbz1 (talk)

Осьминог Пауль с точностью предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу 2010 года. Фото © Wikipedia / Mbz1 (talk)

Осьминог был известен своей способностью предсказывать результаты футбольных матчей на чемпионате мира по футболу 2010 года. Пауль обитал в аквариуме в Оберхаузене, Германия. Ему предлагали два контейнера с едой, помеченные флагами команд, участвующих в матче. "Пророк" выбирал один из контейнеров и тем самым делал своё предсказание. Осьминог Пауль стал знаменитым благодаря своим точным предсказаниям, которые привлекли внимание мировых СМИ. Например, он верно предрёк победу сборной Испании в финале чемпионата. Хотя многие считали его предсказания лишь случайными, это не помешало Паулю стать настоящей звездой и принести много радости поклонникам футбола.

Выдра-экстрасенс Гарри

Выдра Гарри не выдержал большого количества предсказаний и завершил карьеру. Фото © Freepik / vladimircech

Выдра Гарри не выдержал большого количества предсказаний и завершил карьеру. Фото © Freepik / vladimircech

Олимпийские игры в Сочи были предсказаны самцом выдры по имени Гарри. Изначально в прогнозах участвовала его подружка Эшли, но она быстро устала от внимания телекамер и отказалась от участия. Таким образом, Гарри принимал на себя всю ответственность. Процесс предсказания происходил следующим образом: в бассейн бросали два шарика с названиями стран, а затем Гарри вытаскивал один из них, который считался победителем. Несмотря на успешные прогнозы, включая победы Дарьи Домрачевой и Юдзуру Ханю, Гарри ошибся в матче между российскими хоккеистами и командой Финляндии.

После этого выдра-экстрасенс стала чаще допускать ошибки из-за усталости от большого количества желаемых людьми прогнозов. Сотрудники сочинского зоопарка, где проживает Гарри, отметили, что выдра стала уставать от постоянной работы. Кроме того, Гарри начал набирать вес из-за большого количества предсказаний в день, за каждое из которых он получал лакомства.

Слониха-пророк Нелли

Слониха Нелли играла в футбол и предсказывала результаты матчей, забивая мяч в ворота потенциальных аутсайдеров. Фото © NTDRussian / Youtube

Слониха Нелли играла в футбол и предсказывала результаты матчей, забивая мяч в ворота потенциальных аутсайдеров. Фото © NTDRussian / Youtube

После в Германии появилась новая предсказательница — Нелли, которая заменила осьминога Пауля в роли оракула. Начав свою карьеру на чемпионате мира по футболу среди женщин в 2011 году, слониха стала забивать голы в ворота, установленные перед ней с флагами команд. Побеждённой объявлялась та команда, в которую мяч попадал первым.

Нелли успешно предсказывала исходы матчей с участием немецких команд, но перед четвертьфинальным матчем вдруг ошиблась. В этом прогнозе было много драмы: слониха пять раз была близка к забитию гола в японские ворота, но шестой мяч всё же попал в ворота сборной Германии. Хотя немки несколько раз приближались к голу, победу одержали японки со счётом 1:0. Кроме того, слониха Нелли абсолютно верно предсказала победу "Баварии" в финальном матче Лиги чемпионов против "Боруссии".

Краб Петрович

Краб Петрович поразил болельщиков своими точными предсказаниями на чемпионате мира по хоккею. Фото © Информационное агентство БелТА / Youtube

Краб Петрович поразил болельщиков своими точными предсказаниями на чемпионате мира по хоккею. Фото © Информационное агентство БелТА / Youtube

Белорусский краб Петрович использовал специальный метод для предсказания результатов матчей на чемпионате мира по хоккею в Минске. Ему бросали хоккейную шайбу, на которой были наклеены флаги соперничающих команд, в аквариум, где жил краб. После того как шайба достигала дна, Петрович определял победителя по тому, чей флаг оставался наверху. Он не предсказывал результаты матчей с участием команды из Белоруссии и иногда ошибался, как в случае матча между французами и канадцами, на которых он поставил и проиграл. Однако он всегда верно предсказывал результаты матчей с участием российской сборной, ставя на неё.

Маркетинговый трюк или настоящие суперспособности? Многие люди всё-таки хотят верить в чудо, но скептики утверждают, что всё это лишь раздутые истории и случайные совпадения. А как считаете вы, могут ли животные предвидеть будущее? Ранее Life.ru рассказал о самых умных породах собак, которые дадут фору человеку.

Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша
Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша
Обложка ©

Shutterstock AI

Дана Третьякова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров