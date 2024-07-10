На любовь, деньги и здравие: Короткие молитвы, которые должен знать каждый православный Жизнь не всегда бывает лёгкой, и порой справиться с её испытаниями тяжело. В такие моменты нужно помнить, что у всех есть святые помощники, к которым можно обратиться за поддержкой. Важно лишь знать, кого и о чём стоит просить и как правильно молиться. 10 июля, 06:00 Как правильно молиться православным святым и что просить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Святые до вознесения к Господу были обычными людьми и жили на Земле. Они знали и горе, и печаль, ведь у большинства жизненный путь был некой проверкой на прочность и святость. Хоть они и не были самыми счастливыми, в их сердцах всегда жила любовь к Богу. После физической смерти святые становятся помощниками для людей, которые всегда готовы протянуть руку, нужно лишь попросить. Очень важно знать, к кому и за какой помощью стоит обращаться: кто-то способствует развитию ума, у кого-то просят о детках, у кого-то о деньгах. Помимо того, у каждого святого есть определённые молитвы. Life.ru расскажет о том, кому молиться о любви, здоровье и финансах и какие короткие молитвы нужно знать каждому православному.

Молитва Ксении Петербуржской о замужестве

Как молиться Ксении Петербуржской: святая помогает девушкам выйти замуж и обрести семейное счастье. Фото © Foma.ru

Ксения Петербуржская является символом любви. В жизни обрести семейное счастье ей удалось лишь на короткое время. В 26 лет будущая святая стала вдовой и не смогла смириться с потерей любимого мужа. Она надела одежду благоверного, стала называться его именем и говорить всем, что он жив, а Ксения умерла. Как и многие святые при жизни, она была юродивой, но в её сердце всегда жила любовь. Сейчас к мощам Ксении Петербуржской выстраиваются многочисленные очереди — и каждый просит о мире в семье, любви или замужестве. Тысячам девушек святая помогла найти мужа.

Молитва ко Ксении Петербуржской об обретении семейного счастья: "О, Святая всеблаженная мать Ксения! Под покровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богородицей, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения потерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила и под сенью Всемогущего покоишься. Помоги, Святая всеблаженная мать Ксения, младенцев светом святого крещения озарить и печатью дара Духа Святого запечатлеть, отроков и отроковиц в вере, честности, богобоязненности воспитать и успех в учении им даровать. Больных и в недуге учающихся, исцели! Семейным любовь и согласие ниспошли! Монахов подвигом добрым подвизаться удостой и от поношений огради! Народ и страну нашу в мире и в безмятежном согласии сохрани! О лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн помолись! Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Сергий Радонежский помогает детям в учёбе

Молитвы к святому Сергию Радонежскому: кому помогает и что говорить? Фото © Azbyka.ru

При жизни Сергию Радонежскому сложно давалась учёба. В семь лет его отправили обучаться грамоте, но у мальчика никак не получалось читать, тогда он начал молиться Богу о прибавлении ума. Господь услышал и отправил к Сергию ангела в образе старца. Тот благословил будущего святого на обучение, и чудесным образом ребёнок стал понимать, что написано в его книге. Теперь Сергию Радонежскому молятся о помощи детям, которым тяжело даётся учёба.

Молитва к Сергию Радонежскому о прибавлении ума: "О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Се́ргие! Воззри́ на нас, раб Бо́жиих (имена), ми́лостивно и, к земле́ приве́рженных, возведи́ к высоте́ Небе́сней. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки Бо́га моли́твами твои́ми. Испроси́ предста́тельством твои́м вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, и вся ны споспеше́ствующими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго Суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь".

Спиридону Тримифунтскому молятся о благополучии

Как помогает Спиридон Тримифунтский: святой при жизни помогал всем обделённым, поэтому ему молятся о благополучии. Фото © Azbyka.ru

Спиридон Тримифунтский при жизни был чудотворцем. Он не раз помогал бедным и обделённым. Однажды к будущему святому во время засухи пришёл человек и пожаловался, что ему нечего есть, тогда чудотворец попросил у Бога обратить змею в золото и отдал мешочек с драгоценным металлом нуждающемуся, но с условием возврата. Бедняк всё вернул, и тогда золото вновь превратилось в змею. Теперь святой помогает всем, кто нуждается в деньгах, работе, жилье, и тем, у кого чистые помыслы.

Молитва к святому Спиридону Тримифунтскому: "О, преблаже́нне святи́телю Спиридо́не! Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Изба́ви нас от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Помина́й нас у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́, да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да непреста́нно возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Свято́му, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь".

Святой Пантелеимон исцеляет болеющих

Кто такой Святой Пантелеимон и как ему молиться: при жизни был целителем, теперь к нему обращаются и просят помощи в исцелении недугов. Фото © Azbyka.ru

Святой Пантелеимон был целителем и помогал всем, кто приходил к нему за помощью. Чудесным образом он вылечивал даже смертельные заболевания, за что после кончины Церковь причислила его к лику святых. Его мощи хранятся на Афоне и частички в Москве.

Молитва об исцелении святому Пантелеимону: "О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь".

Эти короткие молитвы обязательно помогут, если просить от чистого сердца. Не нужно бояться помощи, особенно святых, ведь они слышат всех и знают, как сделать лучше. Если у вас много проблем, то обязательно сходите в церковь или почитайте дома молитвы о том, чего вам не хватает. Ранее Life.ru рассказал о том, почему нельзя крестить всех подряд и как придётся отвечать за душу ребёнка.

Авторы Дана Третьякова