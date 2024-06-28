Почему нельзя крестить всех подряд и как потом духовным родителям отвечать за душу ребёнка

Крестить ребёнка стало доброй традицией, а выбрать ему крёстных — повод ещё больше сблизиться с друзьями или родственниками. К сожалению, мало кто относится к крещению со всей серьёзностью: для большинства это просто очередной праздник. Многие крёстные и вовсе видят свою роль лишь в том, чтобы дарить малышу подарки и иногда приезжать в гости. Вспомните, как часто вы видите своих крёстных? Стать восприемником ребёнка — серьёзный шаг, который подразумевает приобретение новых обязанностей и большую ответственность.

Сколько детей можно крестить

В религии нет ограничений, связанных с крещением нескольких детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chekunov Aleksandr

В православной религии нет никаких правил, запрещающих крестить нескольких детей. Становиться крёстным можно хоть 100 раз. Однако, если человек уже стал восприемником для одного ребёнка, он должен оценить свои духовные и физические силы, прежде чем взять на себя ответственность за второго, третьего и тем более четвёртого малыша.

Кто не может быть крёстным

Даже если лучший друг — самый хороший человек на свете, но исповедует другую религию, его нельзя делать крёстным. Дело в том, что главная задача духовного родителя — молиться о душе ребёнка и привести его к вере. Какому Богу будет молиться такой крёстный и каким церковным обрядам учить своего подопечного? В глазах церкви это будет лукавством, поэтому крёстным должен быть лишь православный.

Почему из-за крестника можно попасть в ад

Крёстному придётся отвечать за душу крестника на Страшном суде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

В момент крещения восприемник берёт на себя "крест" — ответственность за душу ребёнка. Конечно, никто не говорит о том, что крёстный должен вырастить идеального, безгрешного человека — это скорее обязанность родителей. Но миссия духовного родителя не менее важная: ему предстоит знакомить крестника с церковью, её правилами и традициями и помочь уверовать в Бога.

Когда придёт час Страшного суда, у человека обязательно спросят за всех его крестников. Да, безгрешных людей не бывает — и Господь милостиво прощает почти всё, но халатность к вере может стать слишком большим проступком. Если человек не пришёл к вере во время земной жизни, то вечная загробная жизнь в раю уже под вопросом. Так, становясь восприемником для кого-либо, нужно быть готовым ответить за этого человека и понимать, что вы сможете помочь человеку найти путь к Богу.

Можно ли обойтись без крёстного

Человека можно крестить без духовных родителей в тех случаях, если он уже взрослый и не нуждается в наставнике, и самостоятельно знает, что хочет быть православным. Также нередко бывают ситуации, когда родители являются примерными верующими и способны самостоятельно всему обучить ребёнка. По религиозным правилам такое крещение ничем не отличается от общепринятого, ведь крёстный — это скорее про помощь, а не про обязанность.

Двое крёстных — это неправильно

По церковным правилам у каждого должен быть лишь один крёстный. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Как ни странно, но крёстных родителей не должно быть двое. По правилам церкви для мальчика выбирают восприемника, а для девочки — восприемницу. Приглашать двоих крёстных давняя традиция, которая не имеет ничего общего с религией. Это скорее возможность сблизиться с друзьями, родственниками и оказать им честь. Где-то принято брать не то что двоих, а даже четверых крёстных — про запас, так сказать.

Неверующие родители — беда для крёстного

Прежде чем стать крёстным у семьи, которая далека от церкви, сто раз подумайте. Насколько вам близки эти люди и как они относятся к вере? Ведь если родители воспитывают ребёнка в духовном плане самостоятельно, а крёстный лишь помогает, то это намного облегчает его задачу. А вот когда мать с отцом незаинтересованные или вовсе против, то восприемнику будет тяжело. Скорее всего, приучить ребёнка к вере не получится, а за его душу всё равно спросят.