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4 июля, 14:15

Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша

С момента появления на свет в августе прошлого года наша любимая панда Катюша растёт не по дням, а по часам. Если вы давно не заглядывали в её вольер, вас ждёт сюрприз: она уже не та маленькая кроха, которую вы привыкли видеть!

Катюше скоро исполнится год, и за это время она из милого пушистого комочка превратилась в настоящего медведя. Вы только посмотрите на эту фотографию. Панда Катюша сидит с бамбуковой палочкой, и кажется, что у неё уже собственные планы на жизнь. В глазах медвежонка читаются уверенность и спокойствие, а её пушистые чёрные ушки и чёткие чёрно-белые отметины делают Катюшу только очаровательнее.

Как сегодня выглядит панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Как сегодня выглядит панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Несмотря на свой юный возраст, Катюша уже готова соперничать с мамой по размеру. Аппетит растёт, как и она сама, и скоро она может стать настоящим гигантом среди панд. Что изменилось почти за год? Во-первых, вес панды Катюши значительно увеличился: с 500 граммов до целых 24 килограммов. Её мех стал ещё гуще и мягче, а лапы крепче. Катюша любит играть с мамой Диндин и исследовать свой вольер, что делает её ещё более энергичной и жизнерадостной.

Подросшая панда Катюша выросла в настоящего медведя: последние новости на 4 июля. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Подросшая панда Катюша выросла в настоящего медведя: последние новости на 4 июля. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Посетители зоопарка часто останавливаются возле её вольера, чтобы посмотреть, как она ест бамбук или возится с игрушками. Дети и взрослые обожают панду Катюшу за её забавные выходки и милый внешний вид. Она стала настоящей звездой, и её популярность растёт с каждым днём.

Панда Диндин с дочкой Катюшей. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Диндин с дочкой Катюшей. Фото © Telegram / Светлана Акулова

А вы уже видели, как выросла наша малышка? Если нет, обязательно загляните в зоопарк и посмотрите на Катюшу. Она уже не та кроха, которую вы помните. Теперь это настоящая панда, готовая к новым приключениям и удивительным открытиям.

Игры хищников: В зоопарке с ужасом смотрели на догонялки панды Катюши с Диндин
Игры хищников: В зоопарке с ужасом смотрели на догонялки панды Катюши с Диндин
Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Сергей Трофимов
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  • Панды Жуи, Диндин и Катюша
  • Московский зоопарк
  • Животные/ домашние питомцы
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