Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша

Катюше скоро исполнится год, и за это время она из милого пушистого комочка превратилась в настоящего медведя. Вы только посмотрите на эту фотографию. Панда Катюша сидит с бамбуковой палочкой, и кажется, что у неё уже собственные планы на жизнь. В глазах медвежонка читаются уверенность и спокойствие, а её пушистые чёрные ушки и чёткие чёрно-белые отметины делают Катюшу только очаровательнее.

Как сегодня выглядит панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Несмотря на свой юный возраст, Катюша уже готова соперничать с мамой по размеру. Аппетит растёт, как и она сама, и скоро она может стать настоящим гигантом среди панд. Что изменилось почти за год? Во-первых, вес панды Катюши значительно увеличился: с 500 граммов до целых 24 килограммов. Её мех стал ещё гуще и мягче, а лапы крепче. Катюша любит играть с мамой Диндин и исследовать свой вольер, что делает её ещё более энергичной и жизнерадостной.

Подросшая панда Катюша выросла в настоящего медведя: последние новости на 4 июля. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Посетители зоопарка часто останавливаются возле её вольера, чтобы посмотреть, как она ест бамбук или возится с игрушками. Дети и взрослые обожают панду Катюшу за её забавные выходки и милый внешний вид. Она стала настоящей звездой, и её популярность растёт с каждым днём.

Панда Диндин с дочкой Катюшей. Фото © Telegram / Светлана Акулова