"Как пережить травму и не сломаться": 5 советов от звёзд, которые подверглись насилию и откровенно рассказали об этом

Пережить сексуальное насилие невероятно трудно, но тяжелее всего не сломиться и идти дальше. Не каждый человек способен после такой травмы продолжить нормальную жизнь. Тем более сложно кому-то об этом рассказать. У этих звёзд был шанс оставить всё втайне, ведь это случалось тогда, когда они ещё не были настолько известными и за ними не наблюдали тысячи поклонников. Однако знаменитости решились заговорить. Возможно, свои печальным примером селебрити хотели показать другим людям, подвергшимся сексуальному насилию, что можно и нужно жить дальше. Life.ru расскажет о пяти звёздах, которые пережили изнасилование и домогательства.

Маша Малиновская

Машу Малиновскую изнасиловали, когда девочка ещё училась в школе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malinovskaya_tv

Несколько лет назад Маша Малиновская сама решила рассказать о том, что ей пришлось пережить. Телеведущая поделилась этой информацией в своих социальных сетях. Она пояснила, что никак не привлекала внимание насильника и не провоцировала его. В тот день Маша просто шла с одноклассницей домой, но в какой-то момент подъехала машина и их силой в неё затолкали, после чего девушек увезли в лес, где изнасиловали. Также телеведущая отметила, что она никак не могла сопротивляться. Малиновская в дополнение к своему посту поделилась контактами служб, в которые можно обратиться за помощью, если женщина подвергается домашнему или сексуальному насилию.

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин пережил сексуальное насилие в юном возрасте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_kostyushkin_official

Иногда целями извращенцев становятся не только девушки, но и маленькие мальчики. К сожалению, одним из таких мальчиков оказался Стас Костюшкин. В тот день ничего не предвещало беды, восьмилетний Стас поехал с друзьями на завод на поиски интересных вещиц, но нашёл только проблемы. В какой-то момент к компании ребят подошёл мужчина и начал угрожать. Стас смог сбежать, но ему пришлось вернуться, ведь на кону была жизнь друзей. Все ребята подверглись сексуальному насилию. Долгое время это был страшный секрет, который артист хранил, но через много лет он всё-таки решился его раскрыть, чтобы в очередной раз показать обществу существующие проблемы и призвать внимательнее следить за детьми.

Алёна Яковлева

Актриса Алёна Яковлева рассказала о сексуальном насилии на телешоу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayakovleva_official

Алёна Яковлева столкнулась с сексуальным насилием со стороны сразу двоих мужчин. Это произошло в 90-х. Актриса ловила попутку. Поначалу всё было хорошо, девушку отвезли куда нужно, а после предложили довезти до дома. Алёна согласилась, но после очень пожалела. Незнакомые попутчики завезли девушку в странное место и надругались над ней. Яковлева призналась, что не сопротивлялась: "Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву". На тот момент артистка ничего не рассказала даже матери и решила забыть всё как страшный сон. Но через много лет Яковлева решилась рассказать этот эпизод из своей жизни на телешоу. В конце эфира актриса подметила, что эта история её многому научила. "Ангел-хранитель и Господь Бог меня спасли", — сказала артистка.

Наталья Андрейченко

Наталью Андрейченко сильно избили и надругались двое парней. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalya_andreychenko

Для юной Натальи Андрейченко, знаменитой советской Мэри Поппинс, поездка в такси оказалась роковой. Она ехала домой, как вдруг таксист остановился возле кладбища. Наталье удалось сбежать, выбив ногой лобовое стекло. Она пыталась сбежать от маньяка, навстречу ей как раз шли два парня, которые прогнали мужчину. Но оказалось, что молодые люди — не герои, а настоящие злодеи. Они сильно избили Наталью и подвергли сексуальному насилию. Эту историю замалчивать не стали, парней поймали и приговорили к 18 годам лишения свободы. Жить дальше было тяжело, но Андрейченко стала много работать и справилась.

— Я почему вообще решила рассказать её? Я просто хотела сказать всем: "Милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Нет ничего такого, что нельзя простить и при этом остаться человеком достойным, красивым, счастливым". Я ставлю себя примером. Всегда можно продолжать нести свет, радость, добро людям, — подытожила рассказ про насилие актриса.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич дала насильнику отпор и смогла постоять за себя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakhilkevich

— Меня пытались изнасиловать, мне заламывали руки и били по лицу, мне угрожали. Но это не моя заслуга — мне везло, уберёг Бог. Я всегда убегала и оставалась целой. Это было очень давно. Больше такому риску я себя не подвергала. Я не позволяла больше этим людям появляться в моей жизни. Никто не должен подвергаться насилию, никто не имеет права поднимать руку на человека. <...> Да, публичному человеку нужно быть предельно осторожным в высказываниях, но это не повод втаптывать его в грязь. И помните. Мы не должны молчать, мы не должны терпеть, мы не должны бояться, мы должны быть услышаны, — поделилась Анна Хилькевич.

Заговорить о таком девушка решилась после бурных обсуждений в Сети темы домашнего насилия. Очевидно, этот человек, который подвергал Анну таким мучениям, был её бойфрендом. К счастью, Анне всегда удавалось сбегать от него и оставаться живой. В какой-то момент актриса поняла, что так продолжаться не может, и ушла из больных отношений, после чего таких людей в её жизни больше не было.