"Не все знают": SHAMAN впервые признался в проблемах со здоровьем
SHAMAN признался, что имеет проблемы со слухом из-за перенесённого отита
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что имеет серьёзные нарушения слуха. Об этом он заявилрассказал изданию The Voice. По его словам, перенесённый в детстве отит стал причиной проблем со здоровьем.
"Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал", — высказался артист.
Исполнитель до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, однако ему приходится адаптироваться, ведь профессия певца требует от человека иметь серьёзный диапазон слуха.
А ранее медик оценила привычку SHAMAN ходить без трусов. Тренд отказа от нижнего белья может казаться странным и даже негигиеничным, ведь считается, что оно защищает от инфекции и грязи, однако на самом деле врачи не дают строгих рекомендаций. Как рассказывал Life.ru, отказ от трусов иногда может быть даже полезен для здоровья, так как даже при кожных заболеваниях или сильных аллергических реакциях в этой области специалисты могут дать именно такую рекомендацию.