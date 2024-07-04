"Не все знают": SHAMAN впервые признался в проблемах со здоровьем

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что имеет серьёзные нарушения слуха. Об этом он заявилрассказал изданию The Voice. По его словам, перенесённый в детстве отит стал причиной проблем со здоровьем.

"Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал", — высказался артист.

Исполнитель до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, однако ему приходится адаптироваться, ведь профессия певца требует от человека иметь серьёзный диапазон слуха.