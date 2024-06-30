"Женщины — эмоциональные создания": Shaman откровенно рассказал о своей жене

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что считает жену, медиаменеджера Елену Мартынову не только любимой женщиной, но и другом. По словам артиста, супруга его всегда поддерживает, хотя он и не любит жаловаться ей на проблемы. Елена, напомним, старше Ярослава на 14 лет.

"У неё своих "головняков" хватает. Я всегда готов её выслушать и поддержать. Всё-таки, женщины — и эмоциональные создания, им нужно, чтобы их выслушали. Но своими проблемами грузить её не хочу", — отметил 32-летний музыкант в беседе с kp.ru.

При этом исполнитель хита "Я русский" подчеркнул, что настоящих друзей в его жизни больше нет. По мнению Шамана, такие люди должны быть готовы поддержать его в любое время, как и он сам.

"Настоящая дружба — это понятие круглосуточное. Это когда ты можешь позвонить в три часа ночи и сказать: "Мне плохо". И знать, что тебя не пошлют куда подальше. И тебе также могут позвонить в любое время и попросить помощи. Это очень большая ответственность, а я постоянно в разъездах. Я всегда был занят своим делом и собой. Может, просто не пришло ещё время", — рассуждает Дронов.

Напомним, первой женой артиста была учительница пения Марине Рощупкиной, с которой он познакомился в родном Новомосковске. У них есть дочь Варвара, родившаяся в 2014 году, она проживает с матерью. С 2017-го музыкант женат на Мартыновой.