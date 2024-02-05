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5 февраля, 14:55

Психолог объяснила, почему Shaman выбирает женщин постарше

Психолог Аверина: Shaman привлекают спутницы постарше с богатым жизненным опытом

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) уже шесть лет женат на медиаменеджере Елене Мартыновой, которая старше него на 14 лет. А до этого он был в браке с педагогом своей музыкальной школы. По мнению психолога Светланы Авериной, артист выбирает женщин постарше, потому что его привлекают спутницы с богатым жизненным опытом и мудростью.

"Женщины, достигшие определённого возраста, во многих случаях обладают уверенностью в своих силах и определённым уровнем независимости. А независимость партнера – ценное качество", – рассказала психолог в РИА "ФедералПресс".

По словам специалиста, выбор партнёра зависит от индивидуальных предпочтений человека, однако не стоит искать психические нарушения у тех, кто заглядывается на дам "постарше". Иногда так работает настоящая любовь. Кроме того, не исключено, что брак со взрослой женщиной даёт мужчине более высокий общественный статус, финансовое состояние и культурный багаж, отметила эксперт.

По мнению психолога, таким парам важно найти общие смыслы, хобби, цели и планы на жизнь. Если партнёры открыты друг другу, могут прямо доносить свои желания и ожидания, обладают гибким сознанием и характером, то их отношения всегда будут на плаву. Конечно, это всё закрепляется искренними чувствами к любимому человеку, заключила Аверина.

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"Вам виднее": Shaman пошутил на вопрос о наличии "запрещёнки" в его клипе "Я русский"

А ранее нумеролог рассказывала, что в характере певца Shaman вшит код, который говорит о его высокой социальной миссии. Оказывается, определённый шифр, указывающий на высокую социальную миссию, также чаще всего встречается у военных и учителей. У таких людей есть понимание системы и иерархии и высокая степень ответственности.

Александра Мышляева
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