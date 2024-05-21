Врач оценила отказ SHAMAN от трусов и рассказала, когда это может быть даже полезно Врач Уланкина: Отказ от нижнего белья может быть полезен для здоровья 21 мая, 05:50 Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) шокировал поклонников признанием, что не носит нижнее бельё. Life.ru, беспокоясь о здоровье артиста, узнал у врача, насколько такая позиция вредна или, напротив, полезна.

"Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее бельё. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было", — признался SHAMAN в передаче "Ты не поверишь" на НТВ.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) шокировал поклонников признанием, что не носит нижнее бельё. Видео © ntv.ru

Тренд отказа от нижнего белья может казаться странным и даже негигиеничным, ведь считается, что оно защищает от инфекции и грязи, но на деле врачи не дают строгих рекомендаций. Об этом Life.ru рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

Вопреки распространённому мнению, ткань, из которого изготовлено нижнее бельё, не защищает от инфекции. Для этого в организме есть другие "защитники". Анатомические и физиологические особенности строения половых органов у мужчин и женщин препятствуют распространению вредоносных бактерий. Кроме того, лактобациллы и цервикальная слизь также стоят на страже здоровья женщин. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории "Гемотест", акушер-гинеколог

По словам врача, даже если человек без белья сядет на кресло в маршрутке в час пик, то он не заразится особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит В и С). В теории, чтобы такое произошло, на сиденье должны остаться обильные выделения с возбудителями инфекций, а у севшего без белья на слизистой или коже должны быть ранки. Но таким экстримом никто не занимается, поэтому риск что-то подхватить даже в общественном месте минимальный.

В некоторых случаях отказ от белья и вовсе может быть полезен, подчёркивает Уланкина. Например, женщинам при кожных заболеваниях или сильных аллергических реакциях в этой области врач может порекомендовать не носить бельё. Обычно советуют спать без него, чтобы не раздражать кожу лишний раз. При травме половых органов и после операции мужчинам и женщинам также временно может потребоваться отказ от нижнего белья.

Носить бельё или нет — вопрос личных предпочтений и комфорта. Однако, если вы решите последовать примеру SHAMAN, врач советует выбирать одежду из дышащей ткани, например хлопка или льна, а не из кожи или синтетики. Также важно следить, чтобы одежда не натирала, и не забывать стирать её каждый день.

А ранее SHAMAN покорил поклонниц своим трюком с микрофоном на концертах. Артист даже заподозрил, что британская рок-группа Depeche Mode своровала у него эту известную фишку.

Авторы Андрей Горяничев