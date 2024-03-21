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21 марта, 15:25

"Задаю тренды": Shaman заявил, что Depeche Mode повторили его трюк с микрофоном в штанах

Shaman заявил, что солист Depeche Mode повторил его трюк с микрофоном в штанах

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Telegram / Shaman

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Telegram / Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) кардинально сменил образ для недавнего концерта: на смену дредам пришли длинные белые волосы. Так артист выступил в Санкт-Петербурге, а перед мероприятием дал небольшое интервью. В частности, намекнул, что британская рок-группа Depeche Mode своровала у него известную фишку — засунутый в штаны микрофон.

Shaman заявил, что Depeche Mode повторили его трюк с микрофоном в штанах. Видео © "Mash на Мойке"

"Я случайно наткнулся на концерт группы Depeche Mode, и Дэйв (солист Дэвид Гаан. — Прим. Life.ru) [сделал это] буквально пару недель назад на концерте в Лондоне. Мне кажется, что я задаю тренды", — пояснил Дронов, добавив, что будет прятать микрофон в специальный патронташ.

А говоря о предложении включить его песни в школьную программу, артист предложил спросить об этом самих учеников, ведь "им с этим жить", пишет "Mash на Мойке".

"Это запало мне в голову": Shaman рассекретил, кто на самом деле придумал ему псевдоним
"Это запало мне в голову": Shaman рассекретил, кто на самом деле придумал ему псевдоним

Напомним, ранее Минпросвещения одобрило высказанную в Госдуме идею о добавлении в школьную программу музыки патриотически настроенных исполнителей — группы "Любэ", Олега Газманова и Shaman. В парламенте считают, что это необходимо для воспитания в молодёжи патриотизма. Окончательный перечень будет утверждаться с родителями и экспертами.

Матвей Константинов
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