"Задаю тренды": Shaman заявил, что Depeche Mode повторили его трюк с микрофоном в штанах

Певец Shaman (Ярослав Дронов) кардинально сменил образ для недавнего концерта: на смену дредам пришли длинные белые волосы. Так артист выступил в Санкт-Петербурге, а перед мероприятием дал небольшое интервью. В частности, намекнул, что британская рок-группа Depeche Mode своровала у него известную фишку — засунутый в штаны микрофон.

Shaman заявил, что Depeche Mode повторили его трюк с микрофоном в штанах. Видео © "Mash на Мойке"

"Я случайно наткнулся на концерт группы Depeche Mode, и Дэйв (солист Дэвид Гаан. — Прим. Life.ru) [сделал это] буквально пару недель назад на концерте в Лондоне. Мне кажется, что я задаю тренды", — пояснил Дронов, добавив, что будет прятать микрофон в специальный патронташ.

А говоря о предложении включить его песни в школьную программу, артист предложил спросить об этом самих учеников, ведь "им с этим жить", пишет "Mash на Мойке".