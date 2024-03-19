Минпросвещения одобрило идею изучать в школе музыку "Любэ", Газманова и Shaman 19 марта, 11:26 Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в школе музыку "Любэ", Газманова и Shaman. Обложка © Life.ru / Павел Баранов, Александр Матвеев © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в рамках школьной программы творчество таких исполнителей, как группа "Любэ", Олег Газманов, Shaman (Ярослав Дронов). Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, который является автором инициативы.

"Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало", — поделился он.

Колунов добавил, что окончательный перечень музыкантов будет утверждаться вместе с родителями школьников и экспертами. Однако в списке точно будут "Любэ", Газманов и Shaman, подчеркнул депутат.

Напомним, депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил внести в школьную программу по музыке песни российских певцов Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. По его словам, об этом попросили сами школьники, их родители, а также семьи бойцов СВО.

Авторы Татьяна Миссуми