Стилист объяснил появление Shaman на концерте в парике

Во время праздничного концерта, посвящённого празднику 8 Марта, певец Shaman (Ярослав Дронов) появился на публике в новом образе. Исполнитель вышел на сцену в длинном парике цвета блонд. Основатель салона красоты и стилист международного класса Николай Бритвин в беседе с kp.ru рассказал, в чём причина резкой смены образа певца.

Shaman появился на концерте в честь 8 Марта с длинными белыми волосами. Видео © VK / Look tv info

Стилист утверждает, что всё дело в дредах, которые были фишкой одного из предыдущих образов певца. По его словам, причёска делала исполнителя более брутальным, однако качество его волос оставляло желать лучшего из-за агрессивной процедуры осветления.

Певец SHAMAN с дредами. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Причина в том, что осветлённые локоны нуждаются в постоянном питании и восстановлении. Если пренебрегать этой процедурой, то рано или поздно они отвалятся. Бритвин считает, что шевелюру Дронова "закатали" в дреды, что абсолютно испортило его волосы.

Последнее своё выступление Shaman провёл уже в длинном белом парике. Эксперт полагает, что певцу пришлось пойти на такую меру, когда он "снял" дреды и, обнаружив свои волосы в плачевном состоянии, принял решение отстричь их. Возможно, через какое-то время артист появится на публике с короткой стрижкой.