"Пришлось удлинить кое-что": Shaman удивил публику новым образом на концерте в честь 8 Марта

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вечером в субботу, 9 марта, выступает на концерте в честь Международного женского дня, который отмечался накануне. По случаю праздника артист решил преподнести зрителям сюрприз и предстал перед ними в новом образе. На сцену музыкант вышел с длинными белыми волосами, чем удивил публику.

Shaman появился на концерте в честь 8 Марта с длинными белыми волосами. Видео © VK / Look tv info

"Перед концертом мне пришлось кое-что удлинить. Мужчины меня поймут. Но это на время, ведь артист всегда должен удивлять. И сегодня я на правах Shaman продлеваю 8 Марта ещё на целых три дня. Сегодня я в вашей власти!" — произнёс певец.

Концерт начался с одной из популярных песен — "Ты моя", зрители держали в руках горящие сердечки. Также Shaman исполнил новую композицию "Мама", однако трогательность вечеру добавило не только это. Во время концерта участник специальной военной операции (СВО) сделал предложение возлюбленной.

На концерте Shaman участник СВО сделал предложение возлюбленной. Видео © Telegram / Донецкое агентство новостей