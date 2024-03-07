Shaman посвятил клип самой дорогой женщине на свете
Певец Shaman выпустил клип на песню "Мама"
Состоялась премьера нового клипа российского певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Песня "Мама" была подарком на день рождения от композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. Текст к ней написала Наталья Касимцева. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
"Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково", — поделился исполнитель.
Съёмки клипа прошли в детском доме в Тульской области, откуда родом сам Ярослав Дронов. Певец провёл весь день с подопечными детдома, они беседовали, рисовали, играли и пели песни, рассказал артист.
"Я хочу, чтобы в повседневной суете все мы не забывали о детях, лишённых заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама — это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет", — сказал Shaman.
Воспитанники детского дома будут приглашены на один из трёх концертов певца, приуроченных к Международному женскому дню, в московском "Крокус сити холле", где он выступит 9, 10 и 11 марта с программой "Ты моя".
Ранее злоумышленник пытался сорвать концерт певца Shaman в Екатеринбурге. Шоу было запланировано на 19:00, но спустя час поступил подозрительный звонок, а голос в трубке заявил, что площадка заминирована.