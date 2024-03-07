Shaman посвятил клип самой дорогой женщине на свете

Состоялась премьера нового клипа российского певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Песня "Мама" была подарком на день рождения от композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. Текст к ней написала Наталья Касимцева. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

Певец Shaman выпустил клип на песню "Мама". Видео © YouTube / Shaman

"Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково", — поделился исполнитель.

Съёмки клипа прошли в детском доме в Тульской области, откуда родом сам Ярослав Дронов. Певец провёл весь день с подопечными детдома, они беседовали, рисовали, играли и пели песни, рассказал артист.

"Я хочу, чтобы в повседневной суете все мы не забывали о детях, лишённых заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама — это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет", — сказал Shaman.

Воспитанники детского дома будут приглашены на один из трёх концертов певца, приуроченных к Международному женскому дню, в московском "Крокус сити холле", где он выступит 9, 10 и 11 марта с программой "Ты моя".