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6 февраля, 12:39

Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, на который пришла Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина и SHAMAN. Фото © Телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN. Фото © Телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Неизвестный пытался сорвать концерт певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на который пришла глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

По данным SHOT, шоу артиста было запланировано на 19:00 в воскресенье, 4 февраля. Но в начале восьмого поступил подозрительный звонок с туркменского номера. Аноним заявил, что якобы заминировал площадку. Полицейские оперативно осмотрели зал и территорию вокруг, но никаких взрывчатых устройств не нашли, эвакуация зрителей не потребовалась. Концерт состоялся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". Лжеминёру грозит до пяти лет лишения свободы.

Shaman посоветовал посмотреть видео после вопроса о романе с Мизулиной
Shaman посоветовал посмотреть видео после вопроса о романе с Мизулиной

А ранее Shaman сообщил Life.ru, что не в курсе проверок МВД из-за клипа "Я русский", информация о которых ранее появилась в Сети. На вопрос корреспондента, есть ли в творчестве артиста что-то запрещённое, исполнитель ответил достаточно ёмко.

Александра Вишнякова
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