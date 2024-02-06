Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, на который пришла Екатерина Мизулина

Неизвестный пытался сорвать концерт певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на который пришла глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

По данным SHOT, шоу артиста было запланировано на 19:00 в воскресенье, 4 февраля. Но в начале восьмого поступил подозрительный звонок с туркменского номера. Аноним заявил, что якобы заминировал площадку. Полицейские оперативно осмотрели зал и территорию вокруг, но никаких взрывчатых устройств не нашли, эвакуация зрителей не потребовалась. Концерт состоялся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". Лжеминёру грозит до пяти лет лишения свободы.