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8 марта, 18:51

Shaman 8 Марта устроил концерт в женской колонии и представил новую песню

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Обложка © Telegram / ФСИН России

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Обложка © Telegram / ФСИН России

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в пятницу, 8 марта, устроил благотворительный концерт в Можайской женской колонии в Подмосковье и впервые представил новую песню "Мама". Артист приехал с огромной корзиной цветов и поздравил сотрудниц и осуждённых с Международным женским днём.

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Видео © Telegram / Shaman

Дронов исполнил множество хитов, среди которых "Ты моя", "Встанем" и "Я русский", однако главным сюрпризом стала премьера новой композиции. Shaman признался, что готовился к этому выступлению особо.

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Фото © Telegram / ФСИН России

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Фото © Telegram / ФСИН России

"Все мужчины страны поздравляют своих дочерей, сестёр, жён, мам и бабушек. А я приехал спеть для тех, кто не избалован вниманием, — женщин, находящихся в местах лишения свободы. Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала "Мама", моя новая песня", — отметил он.

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Фото © Telegram / ФСИН России

Shaman выступил на благотворительном концерте в подмосковной женской колонии. Фото © Telegram / ФСИН России

Зрители преподнесли певцу подарок — картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте. На одной из них изображён Дронов. Shaman поблагодарил всех прекрасных дам учреждения за горячий приём и несмолкающие аплодисменты.

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Как сообщал Life.ru, премьера клипа на песню "Мама" состоялась 7 марта. Композиция была подарком на день рождения от композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.

Никита Осипов
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