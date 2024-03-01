Инстасамка поддержала отмену своих концертов по всей России и решила сменить имидж
Mash: Инстасамка отменила концертный тур по городам России из-за жалоб
Рэп-исполнительница Инстасамка. Обложка © VK / INSTASAMKA
Концертный тур рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) по России отменён. Причиной стали жалобы и повышенное внимание общественников, которые недовольны содержанием её песен и образом. Mash сообщает, что в ближайший год артистке светят только выступления на клаб-шоу формата 18+.
Все концерты Зотеевой в регионах к настоящему моменты уже сняты с расписаний площадок. Как рассказали организаторы, рэперша и сама поддержала отмену мероприятий: она планирует смену имиджа в ближайшем будущем и для этого собирается отказаться от провокационных текстов, а своё творчество переориентирует на слушателей постарше.
Это подтвердил и менеджер Инстасамки: по его словам, скоро поменяется и аудитория, и формат шоу. Ожидать метаморфозы исполнительницы стоит примерно к 2025 году, после этого Зотеева планирует вернуться на большие площадки Москвы и Петербурга, а затем и в регионы.
Смена имиджа для эпатажной исполнительницы не впервой. Ранее она показала себя поклонникам без бровей в соответствии с трендом, не так давно набравшим популярность на Западе. Под роликом развернулась бурная дискуссия о том, стоит ли повторять подобные эксперименты. В итоге сторонников сбритых бровей оказалось меньше, чем тех, кто готов последовать её примеру.