Инстасамка поддержала отмену своих концертов по всей России и решила сменить имидж

Концертный тур рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) по России отменён. Причиной стали жалобы и повышенное внимание общественников, которые недовольны содержанием её песен и образом. Mash сообщает, что в ближайший год артистке светят только выступления на клаб-шоу формата 18+.

Все концерты Зотеевой в регионах к настоящему моменты уже сняты с расписаний площадок. Как рассказали организаторы, рэперша и сама поддержала отмену мероприятий: она планирует смену имиджа в ближайшем будущем и для этого собирается отказаться от провокационных текстов, а своё творчество переориентирует на слушателей постарше.

Это подтвердил и менеджер Инстасамки: по его словам, скоро поменяется и аудитория, и формат шоу. Ожидать метаморфозы исполнительницы стоит примерно к 2025 году, после этого Зотеева планирует вернуться на большие площадки Москвы и Петербурга, а затем и в регионы.